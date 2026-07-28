Murió un hombre en situación de calle en Neuquén: «Lo habíamos tratado en la última semana»

Un hombre de 40 años murió en un cajero automático de Neuquén: estaba en situación de calle. La secretaria de Emergencia y Gestión del Riesgo de la Provincia contó que lo conocían porque había asistido al refugio el año pasado. De hecho, lo habían visto hace pocos días y lo habían invitado al refugio sobre Ruta 7. «Lo habíamos tratado en la última semana por una herida, le habíamos hecho las curaciones», indicó.



Informó que se llamaba Carlos. Equipos de la Secretaría y voluntarios lo veían con frecuencia en el desayunador de la catedral y en distintos puntos de la ciudad. Ortiz Luna mencionó que el año pasado había asistido al refugio de invierno, pero no quiso volver este año. «Él prefería quedarse en el cajero con su perro», aseguró la funcionaria.

Qué se sabe del hombre que murió en situación de calle en Neuquén

Lo encontraron muerto en una sucursal bancaria sobre la calle Juan B. Justo al 50. Personal de limpieza advirtió que Carlos no respondía al intento de despertarlo y dio aviso a las autoridades. La Policía desplegó un operativo en la zona y la fiscalía ordenó una autopsia para establecer la causa de muerte.

«Lamentamos mucho su fallecimiento y ojalá que el resto de las personas que están en situación de calle puedan acceder a nuestro dispositivo de cuidado», enfatizó la funcionaria.

Señaló que el cajero contaba con calefacción y que no han hecho noches con bajas temperaturas extremas, por lo que consideró poco probable un cuadro de hipotermia. Afirmó que el hombre tenía consumos problemáticos y que el equipo ya lo había acompañado en ese contexto.

Tras la muerte de Carlos, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos difundió un comunicado en el que expresó su «profundo» pesar. Recalcaron que los equipos le ofrecieron en reiteradas ocasiones el ingreso al refugio de la Ruta 7, alternativa que él decidió no aceptar. «Lo habíamos atendido ya varias veces con el SIEN, lo atendíamos en el desayunador, y él no quería ir al refugio», recordó Ortiz Luna.

La funcionaria remarcó que el acceso al dispositivo es voluntario: «Es un lugar para dormir. La gente viene si quiere, no se los puede obligar«. Insistió en que ninguna persona puede ingresar o permanecer en el lugar en contra de su voluntad, aun en situaciones de extrema vulnerabilidad o con padecimientos de salud mental y consumos.

Cómo acceder al refugio de Neuquén en Ruta 107

El refugio de la Ruta 7 funciona como un dispositivo de «bajo umbral». Según describió Ortiz Luna, recibe a personas sin discriminar consumo, enfermedades ni antecedentes penales, a diferencia de otros espacios que aplican filtros de ingreso.

Desde su apertura en este invierno, el dispositivo registró alrededor de 350 personas y en las noches de mayor demanda se ocuparon cerca de 90 camas. Allí trabaja un equipo que incluye médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y referentes de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica.

Ortiz Luna pidió a la comunidad que deje de lado el miedo y el prejuicio hacia las personas en situación de calle. «Estas personas están atravesadas por un tremendo dolor y una rotura con sus vínculos de origen. Ellos cualquier acercamiento, con respeto, con cariño, lo reciben muy bien», señaló. Solo recomendó evitar el contacto directo si la persona presenta signos de intoxicación o una conducta violenta.

La Secretaría recordó que existe un circuito de acceso sencillo al refugio. Todos los días, a partir de las 19, un minibús parte desde la catedral y realiza los viajes que resultan necesarios hasta trasladar a todas las personas que se acerquen.

«Que la gente se anime a acercarse, que les ofrezca esta posibilidad de ir a la catedral. Si no pueden, nos avisan, nosotros los vamos a buscar», aseguró la funcionaria. Además, solicitó a los vecinos que identifiquen a alguien en situación de calle y que le informen sobre la existencia del refugio o que llamen al 107 para coordinar asistencia.