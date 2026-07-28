Viedma: el concejal Julián Algañarás denunció presuntas irregularidades ante el Tribunal de Cuentas

El concejal Julián Algañarás formalizó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que investigue la adjudicación de los baños públicos habilitados en la Feria Municipal a la firma Módulos Patagónicos SAS, vinculado con el domicilio del intendente Marcos Castro.

De acuerdo al edil, existieron conflictos de intereses en la contratación de la obra adjudicada al cuñado del intendente e irregularidades en el procedimiento asociados a la locación y transparencia de la obra.

Las bases de la denuncia: vinculo familiar, lugar de la obra y ofertas presentadas

La denuncia apunta a un posible conflicto de intereses, alegando que el socio de Módulos Patagónicos SAS, Nicolás Bambaci, mantiene un vínculo familiar con el intendente, cuyo domicilio además coincide con el de la empresa adjudicada.

Otro de los ejes cuestionados es el cambio de destino de la obra, que originalmente fue propuesta para instalar el baño modular en El Cóndor durante la temporada de verano, y «cuyos plazos evidenciaban una absoluta imposibilidad de culminar con la instalación» en el período estimado.

Finalmente, se cuestiona el procedimiento de adjudicación con una diferencia de $31.842,94 entre los oferentes Berros SRL y Módulos Patagónicos SAS equivalente al 0,07% del costo total de la obra.

De acuerdo a Algañarás, ante la diferencia mínima entre ambas propuestas, la Contaduría Municipal recomendó convocar a una mejora de precios como lo indica el mecanismo previsto en la Ley de Obras Públicas, pero la observación habría sido desestimada y la obra adjudicada directamente.

En respuesta a ello, la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Viedma, Eugenia Serra, señalo que desde hace varias semanas el concejal de Vamos con Todos, «insiste en sembrar sospechas sobre un concurso de precios que se desarrolló con absoluta normalidad y transparencia».

Además, se cuestionó sobre los motivos de la denuncia, señalando que incluso los demás oferentes de la obra coincidieron en que no existieron irregularidades.

La única explicación que encuentro es que, desde el inicio de su gestión, el intendente Castro decidió no acceder al otorgamiento de prerrogativa alguna que signifique un mero privilegio a ninguna persona que ostente cargo» Eugenia Serra, Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Viedma

«El monto de las ofertas era muy superior al costo inicial»

En la denuncia se presenta que la propuesta ganadora superó en casi un 18% el presupuesto oficial, fijado originalmente en $38,4 millones, debido a modificaciones incorporadas por la empresa que elevaron el costo de la obra.

Entre esos puntos figura un adicional de $2,4 millones destinados a un depósito para artículos de limpieza con dimensiones de 2,43 por 0.60 metros, y la falta de comparativa en los costos de reparación o adquisición de un módulo nuevo que justifique la demolición de los baños que ya existían en la Feria Municipal.

Módulos sanitarios instalados en la Feria Municipal de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

Finalmente, el edil menciona la omisión de carteles que permitan conocer la empresa adjudicada, costos y plazos a la ciudadanía, y un anticipo financiero del 30% abonado a la empresa cuya factura no se encontraría como foja original.

Algañarás sostuvo que «no estamos frente a un simple error administrativo», sino a una sucesión de hechos que deben ser analizados para determinar si existió un perjuicio para las arcas municipales.

La respuesta del Ejecutivo

De acuerdo a la documentación presentada por el Municipio de Viedma, a fines de junio el organismo ya habría respondido el pedido de informes presentado por cuatro concejales, previo a la denuncia.

En la nota, el Ejecutivo afirmó que la contratación se realizó mediante un concurso de precios al que fueron invitadas tres empresas y en el que finalmente se recibieron dos ofertas, que fueron analizadas por la Comisión Evaluadora antes de adjudicarse al oferente de menor precio que cumplía con los requisitos del pliego.

Intendente Municipal de Viedma, Marcos Castro, asociado a la denuncia por la adjudicación de los baños públicos de la feria local. Foto: Marcelo Ochoa

En este sentido, se señaló que los planteos vinculados con eventuales relaciones familiares o societarias «exceden el objeto propio del control de legalidad y fiscalización del gasto público».

Aclarando que todas las actuaciones se encuentran recopiladas en 450 fojas del expediente N.º 201.563-S-2025, disponible para consulta en la Secretaría de Desarrollo Territorial.

Además, en el descargo realizando ante el Tribunal de Cuentas, se señaló que la empresa Módulos Patagónicos SAS participó previamente en otros procesos licitatorios en los que no resultó adjudicataria, desestimando la acusación por una preferencia ligada al vínculo.