Caminó entre la nieve tras un accidente y un punto S.O.S. hizo posible su rescate

En medio de un intenso temporal de nieve, un hombre sufrió un accidente vehicular entre El Caín y Maquinchao, distantes a 90 kilómetros. Logró pedir ayuda gracias al punto de conectividad S.O.S. ubicado en el cerro conocido como Locutorio, que permitió activar rápidamente el operativo de asistencia.

Tras el accidente, pese a las complejas condiciones climáticas, el hombre logró llegar caminando hasta ese cerro, donde funciona el punto de conexión S.O.S. que fue instalado en 2022. Ese servicio, en el kilómetro 46 de la ruta 5, permite a los pobladores de la zona y a quienes viajan por la ruta, comunicarse por WhatsApp.

De esta forma, el hombre logró dar aviso a la policía y a los bomberos de Maquinchao que coordinaron su rescate. No presentaba lesiones de extrema gravedad.

Desde el gobierno provincial, resaltaron que este servicio es provisto por Altec, la empresa de tecnología de Río Negro, que proporciona conectividad a comunidades y parajes de la provincia, usando diferentes tipos de tecnologías disponibles según cada territorio.

«En el caso particular de este punto de emergencia -resaltaron-, la conectividad funciona a través de un radioenlace punto a punto que originalmente llegaba hasta El Caín. Si bien esa localidad ahora cuenta con conexión satelital más estable, los puntos de conexión por radioenlace fueron mantenidos en funcionamiento especialmente para este tipo de situaciones de emergencia».

La comisionada de fomento de El Caín, Marcela Nacleto, destacó que “además de tener conectividad en la localidad, es muy importante mantener esos puntos de conexión que son clave para cualquier tipo de situación de emergencia que se pueda dar en las rutas alejadas de los centros de asistencia”.

Aseguraron que el equipo de Telecomunicaciones e Infraestructura de Altec «trabaja permanentemente para garantizar que cada punto de conexión instalado cumpla su función, incluso en las condiciones climáticas más adversas«.

Desde la entidad destacaron que «la conectividad es mucho más que un servicio de comunicación: también constituye una herramienta clave para la seguridad y el desarrollo». En ese sentido, remarcaron que la empresa mantiene operativos estos puntos de conexión en zonas críticas porque, ante una emergencia, pueden ser determinantes para que la asistencia llegue a tiempo.