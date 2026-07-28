Murió una mujer de 70 años en el norte neuquino: fue atropellada por una moto en Andacollo

En el norte neuquino, precisamente en Andacollo, se registró un grave siniestro vial que resultó en la muerte de una mujer de 70 años. La víctima fatal fue atropellada por una moto conducida por un joven que sería menor de 18 años.

Choque y muerte en Andacollo: lo que se sabe del hecho

El siniestro se registró cerca de las 20. Tras el impacto, la mujer fue asistida y trasladada de urgencia a Chos Malal donde después se confirmó que no logró sobrevivir.

De acuerdo a la información aportada por fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO, el personal médico constató que la mujer tenía una fractura de cráneo, además de otras lesiones, que le provocaron la muerte. De igual manera, se ordenó una autopsia para saber en concreto la causa.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo fue el hecho, se determinó que el autor fue un joven de entre 17 y 18 años que circulaba a bordo de una moto. Trascendió que tras el hecho se dio a la fuga, pero fue detenido al poco tiempo.

El fiscal Víctor Salgado, a cargo de la causa, ordenó un allanamiento esta mañana para secuestrar la motocicleta. Asimismo, dispuso la realización de pericias y el relevamiento de cámaras que sumen al expediente. Dado que el involucrado sería menor de edad, la causa se encuadraría dentro del régimen penal juvenil.