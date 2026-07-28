Mariano Gaido extendió a 10 meses la patente gratuita para los autos 0 km comprados en Neuquén

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció este martes la extensión a 10 meses del beneficio de patentamiento gratis para los autos 0 km comprados en concensionarias de la capital.

A su vez, se reducirá de seis a dos meses la eximición de patente para los vehículos adquiridos fuera de la ciudad. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de agosto y será elevada al Concejo Deliberante.

El acto institucional se realizó en el Museo Nacional Bellas Artes (MNBA) con la presencia de autoridades municipales, del gobierno provincial y representantes de las concesionarias automotrices.

Gaido: «La ciudad más importante a la hora de comprar un 0 km».

«Estas políticas vienen a acompañar a las empresas neuquinas. Porque queremos que Neuquén sea una ciudad para invertir, para producir, pero sobre todo para vivir», remarcó María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete.

Por su parte, Gaido aseguró «hemos trabajado en este beneficio que significa que en 2.500 municipios del país poder posicionar a la ciudad de Neuquén como la ciudad más importante a la hora de comprar un 0 km«.

Detalló que firmó un decreto para que la medida se ponga en funcionamiento a partir del 1 de agosto y aseguró que «va a ser aprobado inmediatamente por el Concejo Deliberante«.

Foto: Emiliano Ortiz.

«La verdad que súper agradecidos con el municipio, esta iniciativa beneficia a los usuarios y a la industria porque fomenta el compre neuquino y vamos a vender más unidades a más vecinos de Neuquén«, sostuvo Fabián Taraborelli, presidente de la concesionaria Taraborelli .

Por su parte, Edgardo Aguirre, socio gerente de LIESS y representante de la concesionaria Nippon Car, explicó: «En Neuquén tenemos una invasión de zona aproximadamente del 30%, por lo cual esto (el beneficio) es sumamente importante para asegurar el sostenimiento de nuestro negocio».

El jefe de Gabinete de la Provincia, Juan Luis Ousset, afirmó que la capital es «una ciudad que crece de manera exponencial y que presenta, ante los desafíos, propuestas que están a la altura de lo que la gente necesita«. Y agregó «este evento va en sintonía también con lo que sucede en nuestra provincia«.