Camino al Mundial de Qatar: Argentina cerró la fase con una cómoda victoria ante Panamá

Con autoridad y solidez colectiva, la Selección Argentina de básquet derrotó a Panamá por 96-71 en el cierre de la tercera ventana de los clasificatorios FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027. El triunfo como visitante le permitió finalizar la primera fase como escolta del grupo D, con un récord de 5-1 y una racha de tres victorias consecutivas.

El primer cuarto fue dinámico y parejo, con alternancia en el liderazgo durante los minutos iniciales. Tras recuperar la ventaja, Argentina generó respuestas en la sociedad entre Leandro Bolmaro y Francisco Caffaro, autores de 11 puntos consecutivos y de una brecha de +8 (19-11). Panamá reaccionó con el ingreso de su segunda unidad y logró descontar antes del cierre (26-18).

La identidad defensiva se sostuvo en el segundo, aun cuando el local se acercó a cinco (32-27) con el aporte perimetral de Trevor Gaskins. Lejos de desordenarse, el equipo respondió con paciencia, aceleró en transición y endureció su postura en los momentos de mayor exigencia para volver a tomar el control de la noche. Así, el conjunto nacional se fue al descanso largo con un margen de 14 puntos (51-37).

Campazzo conducción. El base anotó, pero especialmente repartió juego y fue determinante. (CAB)

Estilo y velocidad en la segunda mitad

A la vuelta de los vestuarios, Argentina incrementó aún más su estilo y velocidad, abrió el juego a los tiradores en las esquinas y también castigó debajo del canasto. Fue su mejor producción en cuanto a triples con 5 aciertos y en las manos anotadoras de Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck. De hecho, fue el cuarto de mejor anotación con 29 unidades, para cerrar los 10 minutos arriba por 80-56.

El tramo final mantuvo la misma tendencia. Con el partido bajo control, Argentina administró la diferencia y encontró espacio para profundizar la rotación y probar nuevas alternativas. La actuación tuvo su respaldo en las estadísticas, con siete jugadores anotando en doble dígito. Caffaro fue el máximo goleador con 15, además de bajar 9 rebotes. Más atrás estuvieron Deck (14), Bolmaro (13), Juan Fernández (12), Laprovittola (11), Campazzo (10) y Gonzalo Corbalán (10).

Con la vuelta de sus mejores nombres, la Argentina de Pablo Prigioni quiere retornar a los primeros planos. (CAB)

Así sigue el clasificatorio

Los clasificatorios continuarán en agosto con el inicio de la segunda fase, instancia en la que los tres mejores seleccionados del grupo D se cruzarán con los tres clasificados del B. Por ahora, esa zona tiene a Canadá (5-0), Bahamas (2-3), Jamaica (2-3) y Puerto Rico (1-4) en la pelea por avanzar. En ese contexto, FIBA dio a conocer el calendario de las tres ventanas restantes. La actividad se reanudará el 27 y 31 de agosto, continuará el 26 y 29 de noviembre, y concluirá el 26 de febrero y el 1° de marzo.