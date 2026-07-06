Dólar hoy 6 de julio 2026: cómo abre el dólar oficial, MEP y CCL en el inicio de la semana corta

El mercado cambiario argentino pone en marcha sus operaciones este lunes 6 de julio 2026, inaugurando una semana corta debido a los próximos feriados nacionales. De acuerdo con los últimos informes técnicos del Banco Central (BCRA), la plaza asimila la compresión del calendario con un nivel de reservas internacionales brutas sólidamente consolidado.

En este escenario de días hábiles reducidos, el dólar oficial comanda el esquema formal de precios de la economía real, mientras que las cotizaciones bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada exhibiendo mínimas brechas y un flujo regular de liquidación de divisas por parte del sector exportador.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: lunes 6 de julio 2026

El panel minorista de la banca oficial presenta los siguientes valores en el inicio de la jornada:

Dólar oficial para la compra: $1.460.

para la compra: $1.460. Dólar oficial para la venta: $1.510.

para la venta: $1.510. Dólar tarjeta (consumos en el exterior): $1.963.

Según los criterios de transparencia del Banco Nación (BNA), la estabilidad del dólar oficial minorista sigue convalidando el sendero de microajustes diarios programado por la autoridad monetaria, proveyendo un marco de previsibilidad clave para la regularización del comercio exterior de corto plazo.

Lunes 6 de julio 2026: una a una, las cotizaciones de los bancos hoy, ¿a cuánto cotiza en Banco Nación?

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.

En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1455 1505 Banco Nación 1460 1510 Banco ICBC 1455 1515 Banco BBVA 1465 1515 Banco Supervielle 1461,5 1516,5 Banco Ciudad de Bs As 1450 1510 Banco Patagonia 1465 1515 Banco Hipotecario 1470 1510 Banco Santander 1455 1505 Banco Credicoop 1460 1510 Banco Macro 1460 1519 Banco Piano 1470 1525 Banco BPN 1450 1520

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: lunes 6 de julio 2026

En el circuito de títulos públicos y liquidación bursátil, las opciones financieras operan de la siguiente manera:

Dólar MEP (dólar bolsa): abre estable en la zona de los $1.525, consolidando un comportamiento de meseta que transmite tranquilidad a los pequeños ahorristas locales.

abre estable en la zona de los $1.525, consolidando un comportamiento de meseta que transmite tranquilidad a los pequeños ahorristas locales. Dólar CCL (Contado con Liquidación): se negocia a $1.590, moviéndose firmemente por debajo de sus techos mensuales como la herramienta formal predilecta de las grandes empresas corporativas.

La calma paralela, observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL, responde directamente a las tasas de interés reales competitivas y a las operaciones de absorción, instrumentadas por el Palacio de Hacienda.

Análisis de la semana corta: factores que aceleran las operaciones del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis técnico, centrado en este tramo inicial de julio 2026, revela que contar con menos días hábiles para operar tiende a concentrar las necesidades de cobertura y liquidez en la City. Los especialistas coinciden en que el comportamiento articulado del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL refleja una madurez estructural, ya que las empresas apuran sus transacciones cambiarias antes del receso de los feriados.

La combinación de la oferta de divisas del agro y la sostenida estrategia de esterilización monetaria, implementada por el BCRA, actúan como un dique de contención eficiente, neutralizando ruidos devaluatorios imprevistos u oscilaciones nominales bruscas en los mercados financieros secundarios.

Dólar blue hoy: ¿a cuánto cotiza este lunes 6 de julio 2026?

El dólar blue se ofrece este lunes 6 de julio 2026 a:

$1.505 para la compra.

$1.525 para la venta.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén este lunes 6 de julio 2026: impacto en la Patagonia

Lunes 6 de julio 2026. En Neuquén, el dólar oficial inicia sus operaciones en el Banco Provincia a:

$1.450 para la compra.

$1.520 para la venta.

Lunes 6 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se obtiene en Banco Patagonia a:

$1.465 para la compra.

$1.515 para la venta.

En la Patagonia, el ordenamiento de las variables cambiarias opera como un insumo estratégico crítico para sostener la actividad productiva local en el inicio de la semana. En las plazas comerciales de Neuquén Capital y General Roca, los movimientos coordinados y previsibles del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL otorgan previsibilidad inmediata a las empresas de servicios encargadas de estructurar los presupuestos de inversión en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.

De igual modo, el sector frutícola del Alto Valle se apoya en esta estabilidad del dólar oficial para programar las liquidaciones de exportación y definir los costos logísticos en las provincias de Río Negro y Neuquén bajo un horizonte financiero libre de saltos nominales imprevistos.