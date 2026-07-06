Cerro Bayo llegó a la cumbre: inauguró su nueva aerosilla y abrió más pistas este invierno

Con la apertura de nuevos sectores esquiables, los visitantes podrán disfrutar de panorámicas únicas del lago Nahuel Huapi y la cordillera.

Con la nieve que este invierno volvió a cubrir la montaña, el paisaje de Cerro Bayo de Villa la Angostura recuperó una de esas postales que parecen diseñadas para detener el tiempo. Desde este fin de semana, esa imagen tiene además un nuevo recorrido: por primera vez los visitantes pueden llegar nuevamente hasta la cumbre utilizando la nueva aerosilla cuádruple, una obra que cambió la manera de recorrer uno de los centros de esquí más exclusivos de la Patagonia.

La temporada sigue creciendo en Villa La Angostura y, con cada apertura de nuevas pistas, la montaña va recuperando toda su dimensión. Ahora el dominio esquiable sumó el acceso a los sectores más altos, donde las vistas sobre el lago Nahuel Huapi, la cordillera y los bosques andino-patagónicos justifican por sí solas el ascenso.

La gran protagonista de esta etapa es la nueva aerosilla cuádruple, una incorporación que forma parte del plan de inversiones del centro de esquí y que permitirá transportar más esquiadores con mayor comodidad, disminuir los tiempos de espera y mejorar la circulación hacia la cumbre.

El centro de esquí incorporó nuevos cañones de nieve, una máquina pisapistas y una magic carpet para quienes dan sus primeros pasos en la nieve.

No se trata únicamente de un nuevo medio de elevación. Es una puerta de entrada a una montaña que este invierno se muestra más preparada que nunca.

Con la habilitación de las pistas superiores, Cerro Bayo continúa completando de manera progresiva toda su superficie esquiable, ofreciendo alternativas para esquiadores y snowboarders de distintos niveles, pero también para quienes simplemente buscan contemplar uno de los paisajes más espectaculares de la Patagonia desde lo más alto.

Ubicado sobre las laderas que miran al lago Nahuel Huapi, el centro de esquí boutique cuenta con 280 hectáreas esquiables, otras 180 hectáreas en el sector Provinciales, 25 pistas distribuidas en cuatro niveles de dificultad y más de 14 kilómetros para recorrer entre nieve pisada y sectores de fuera de pista.

Una montaña que también se renovó

La nueva aerosilla es apenas una parte de las mejoras que llegaron este invierno.

El sistema de fabricación de nieve fue ampliado con nuevos cañones que permitirán extender la cobertura hasta la base cuando las condiciones climáticas lo permitan. También se incorporó una moderna máquina pisapistas PistenBully 600 y una nueva magic carpet destinada a la escuela de esquí, pensada especialmente para quienes viven sus primeras experiencias sobre la nieve.

Ese foco en los principiantes sigue siendo uno de los rasgos distintivos de Cerro Bayo. A diferencia de otros centros de esquí, las pistas para debutantes se encuentran en cota 1500, donde la calidad de la nieve suele mantenerse durante gran parte de la temporada. Allí mismo funciona el rental para quienes alquilan equipos por primera vez, facilitando una experiencia mucho más cómoda.

La escuela ofrece clases grupales y particulares para todas las edades, clínicas de perfeccionamiento, programas de bautismo en esquí y propuestas adaptadas para personas con discapacidad. Los más chicos cuentan además con guardería, Kids Club y espacios especialmente diseñados para aprender jugando.

Mucho más que esquiar

Aunque el esquí sigue siendo el corazón de la experiencia, Cerro Bayo propone una montaña que también puede disfrutarse sin calzarse unas tablas. Las caminatas con raquetas, el tubing y los paseos panorámicos permiten descubrir el paisaje desde otra perspectiva. En cada ascenso aparecen nuevas vistas del Nahuel Huapi y de las montañas que rodean Villa La Angostura.

La gastronomía también forma parte del recorrido. Los refugios distribuidos en distintos puntos de la montaña invitan a hacer una pausa entre bajadas o simplemente a contemplar el paisaje. Snow House y Oso Café reciben a los visitantes en la base, mientras que Tronador, Oso Point y El Capricho ofrecen mesas con algunas de las mejores vistas del centro de esquí, acompañadas por platos de identidad patagónica y una cuidada selección de vinos.

Una temporada con agenda completa

Cómo funciona el estacionamiento en el cerro Bayo. Foto: site:rionegro.com.ar

El invierno también llegará con una intensa programación deportiva y gastronómica. El calendario incluye competencias como el Freeride WTQ, los Campeonatos Argentinos FASA U12 y U14, el Freestyle Sessions y el tradicional Rugby Xtreme.

A ellos se sumará una nueva edición de Sabores que Unen, el encuentro que cada temporada reúne a chefs invitados para cocinar en plena montaña y convertir a Cerro Bayo en un escenario donde la nieve y la gastronomía comparten el protagonismo.

Con la apertura de la cumbre, nuevas pistas y una infraestructura renovada, Cerro Bayo sigue completando su temporada más ambiciosa. La montaña vuelve a abrirse casi por completo y confirma por qué, frente al Nahuel Huapi, la experiencia boutique no se mide solamente por los servicios, sino también por la forma en que cada ascenso termina regalando una postal distinta de la Patagonia.

Precios: Cuánto sale esquiar en Cerro Bayo

Para acompañar esta nueva etapa de la temporada, Cerro Bayo ofrece distintas alternativas para quienes quieran planificar su escapada a la nieve. Los Ski Pack, que incluyen pase, clases grupales y alquiler de equipos, parten desde $666.270 para esquí y $752.220 para snowboard (programa de 3 días en temporada baja) y llegan hasta $1.329.655 y $1.422.720, respectivamente, para los programas de 6 días en temporada alta. Además, continúan vigentes beneficios de financiación de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa Signature del Banco Galicia.