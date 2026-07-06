Hospital de Cipolletti amplía un 50% la Terapia Intensiva y suma nuevas camas para pacientes críticos

El hospital «Dr. Pedro Moguillansky» de Cipolletti aumentó un 50% su capacidad operativa en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) tras la puesta en funcionamiento de un moderno sistema central de climatización y tratamiento de aire para el área de Cuidados Críticos.

La incorporación del equipamiento permitió destrabar una obra que permanecía paralizada desde la pandemia y habilitar la ampliación del servicio. En esta primera etapa se sumarán dos camas, por lo que la terapia pasará de cuatro a seis plazas operativas. El nuevo sector tiene capacidad física para incorporar otras dos camas en el futuro.

Las obras habilitan una nueva etapa en el funcionamiento de la terapia intensiva de Cipolletti

El equipamiento instalado consiste en un sistema «Rooftop» de 12 toneladas de refrigeración y calefacción, integrado a una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA). Este tipo de tecnología es indispensable para sectores de alta complejidad porque permite renovar, filtrar y purificar el aire, además de controlar con precisión la temperatura y la humedad, condiciones esenciales para la atención de pacientes críticos.

Con la puesta en marcha de la calefacción central comenzó formalmente el proceso de habilitación de la nueva ala de terapia intensiva. Fue necesario realizar un complejo tendido de cables, conexiones a la red de gas y una readecuación integral de la instalación eléctrica.

Los trabajos estuvieron a cargo del equipo de Mantenimiento del Hospital Moguillansky, personal del área de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio de Salud y contaron además con la colaboración de gasistas matriculados de Cipolletti, quienes aportaron su mano de obra de manera gratuita para acelerar la habilitación del sector.

La directora del hospital, María Rizzi Salto, destacó que «se está trabajando fuertemente en el sector de terapia para habilitar el resto de las camas». Además, señaló que «en un principio se van a sumar dos unidades a las cuatro ya existentes, lo que representa un alivio directo para Cipolletti y toda nuestra zona de influencia».

La directora también remarcó que «es un orgullo ver cómo el equipo del hospital y la comunidad local se unieron para concretar este beneficio para los vecinos».