¿Es feriado el viernes 10 de julio? Cómo se paga si te toca trabajar en el fin de semana XXL

Llegó julio y con él se activa uno de los momentos más esperados del año para los sectores turísticos y comerciales. Este jueves 9 de julio de 2026 se conmemora un nuevo aniversario del Día de la Independencia, un feriado nacional inamovible que, por su ubicación en el almanaque, reaviva la consulta masiva entre los trabajadores y estudiantes de Neuquén y Río Negro: ¿Qué pasa con el viernes 10 de julio y cómo se liquida esa jornada?

El Gobierno nacional definió a través del calendario oficial que el viernes 10 de julio no es un feriado nacional, sino un día no laborable con fines turísticos. De esta manera, se conforma el tan ansiado fin de semana XXL de cuatro días, ideal para el arranque de la temporada de nieve en los cerros cordilleranos y el movimiento en los valles. Sin embargo, la letra chica de la ley laboral establece condiciones muy distintas para los bolsillos.

La trampa legal: diferencia entre feriado y día no laborable

La distinción entre ambas categorías es crucial a la hora de revisar el recibo de sueldo y define la obligatoriedad o no de asistir al puesto de trabajo:

Jueves 9 de julio (Feriado Nacional): el descanso es obligatorio por ley. Aquellas actividades esenciales que no puedan interrumpirse (salud, seguridad, hotelería y gastronomía) deberán requerir la presencia de su personal, pero tendrán la obligación estricta de pagar la jornada doble (el 100% de recargo sobre el salario habitual).

el descanso es por ley. Aquellas actividades esenciales que no puedan interrumpirse (salud, seguridad, hotelería y gastronomía) deberán requerir la presencia de su personal, pero tendrán la obligación estricta de (el 100% de recargo sobre el salario habitual). Viernes 10 de julio (Día No Laborable): el descanso queda a exclusivo criterio del empleador. En las oficinas de la administración pública, escuelas y entidades bancarias no habrá actividad. Sin embargo, en el sector privado y el comercio mayorista o minorista, si el dueño decide abrir las puertas, el empleado debe asistir y percibirá su salario simple de un día común, sin ningún tipo de adicional.

El mapa del descanso: los feriados que quedan en 2026

Para quienes ya planifican escapadas de invierno o necesitan organizar la agenda laboral del segundo semestre, el calendario nacional determinó los siguientes descansos inamovibles y trasladables para lo que resta del año: