¿Es feriado el viernes 10 de julio? Cómo se paga si te toca trabajar en el fin de semana XXL
La festividad patria por el Día de la Independencia cae jueves y abre el debate sobre el día siguiente. Cuál es la diferencia legal, qué pasa con el comercio en la región y el calendario completo de lo que queda de 2026.
Llegó julio y con él se activa uno de los momentos más esperados del año para los sectores turísticos y comerciales. Este jueves 9 de julio de 2026 se conmemora un nuevo aniversario del Día de la Independencia, un feriado nacional inamovible que, por su ubicación en el almanaque, reaviva la consulta masiva entre los trabajadores y estudiantes de Neuquén y Río Negro: ¿Qué pasa con el viernes 10 de julio y cómo se liquida esa jornada?
El Gobierno nacional definió a través del calendario oficial que el viernes 10 de julio no es un feriado nacional, sino un día no laborable con fines turísticos. De esta manera, se conforma el tan ansiado fin de semana XXL de cuatro días, ideal para el arranque de la temporada de nieve en los cerros cordilleranos y el movimiento en los valles. Sin embargo, la letra chica de la ley laboral establece condiciones muy distintas para los bolsillos.
La trampa legal: diferencia entre feriado y día no laborable
La distinción entre ambas categorías es crucial a la hora de revisar el recibo de sueldo y define la obligatoriedad o no de asistir al puesto de trabajo:
- Jueves 9 de julio (Feriado Nacional): el descanso es obligatorio por ley. Aquellas actividades esenciales que no puedan interrumpirse (salud, seguridad, hotelería y gastronomía) deberán requerir la presencia de su personal, pero tendrán la obligación estricta de pagar la jornada doble (el 100% de recargo sobre el salario habitual).
- Viernes 10 de julio (Día No Laborable): el descanso queda a exclusivo criterio del empleador. En las oficinas de la administración pública, escuelas y entidades bancarias no habrá actividad. Sin embargo, en el sector privado y el comercio mayorista o minorista, si el dueño decide abrir las puertas, el empleado debe asistir y percibirá su salario simple de un día común, sin ningún tipo de adicional.
El mapa del descanso: los feriados que quedan en 2026
Para quienes ya planifican escapadas de invierno o necesitan organizar la agenda laboral del segundo semestre, el calendario nacional determinó los siguientes descansos inamovibles y trasladables para lo que resta del año:
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (Feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos (Fin de semana XXL).
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General San Martín (Se traslada y genera finde largo de 3 días).
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Finde largo de 3 días).
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (Finde largo de 3 días).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (Feriado inamovible que se acopla al lunes para un finde XXL).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (Feriado inamovible que genera finde largo de tres días).
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