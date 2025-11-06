Can Armando Güner, el alemán que eligió jugar para Argentina

Can Armando Güner nació el 7 de enero de 2008 en Schwafheim, distrito de Moers, Alemania. Su madre es germano-argentina y su padre turco, pero gracias a que su abuela es oriunda de La Quiaca, Jujuy, pudo obtener el pasaporte argentino y jugar para la Albiceleste.

Su segundo nombre explica mucho sobre su identidad: su padre, turco, le transmitió su fanatismo por Diego Maradona. «Mi padre es un gran admirador de Maradona. Como también tengo raíces argentinas a través de mi madre, era obvio que mis padres me llamaran Armando», comentó en una entrevista con Clarín hace unos meses. Además, confesó que toma a Maradona y a Lionel Messi como modelos a seguir.

Güner fue titular en la victoria de la Selección Argentina por 1-0 ante Túnez y formó parte del plantel Sub 17 que se consagró campeón del torneo L’Alcudia en julio. En una época en la que los «Europibes» son moneda corriente en la selección, el joven nacido en Alemania fue descubierto por el cuerpo técnico de Placente a mediados del año pasado. Cuando recibió el llamado de la AFA, no dudó ni un segundo: comenzó el proceso para obtener su pasaporte argentino y hoy ya forma parte del equipo.

Sin embargo, en una entrevista con ESPN luego de consagrarse campeón del L’Alcudia, comentó que todavía no tiene definido su futuro en la selección y que debe conversar con su familia. Güner también despertó interés en las selecciones de Turquía y Alemania.

Donde juega Can Armando Güner

El joven extremo es una de las figuras de las categorías juveniles del Borussia Mönchengladbach. Este año salió campeón de la Bundesliga Sub 17 y fue nombrado MVP en la final ante Leipzig, ingresando desde el banco en el segundo tiempo y marcando dos goles para que su equipo gane 3-1. Además, fue el máximo goleador del torneo con 26 anotaciones.

Este es el DOBLETE de Can Armando Güner para ganar la FINAL de la Bundesliga Sub 17.



Y lo hizo entrando desde el banco. 👀🇦🇷🇩🇪pic.twitter.com/z8d9ER3qeo https://t.co/jMBrwT9UQM — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 7, 2025

Can Armando es un extremo muy completo: se siente más cómodo por derecha, pero también puede jugar por izquierda o incluso de enganche. El delantero fue titular en la importante victoria de Argentina sobre Túnez, que aseguró la clasificación del equipo a la siguiente fase.