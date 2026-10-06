Canapino advirtió sobre el odio en redes sociales y pidió apoyar a Colapinto: «Yo tuve muchos problemas»

El arrecifeño lo padeció en carne propia en su etapa dentro de la IndyCar.

Quien mejor que él para referirse a la temática. Agustín Canapino fue víctima de la misma situación en sus años de competencia en los Estados Unidos, sucesos que mucho tuvieron que ver en su abrupta salida de la IndyCar y del equipo Juncos Hollinger Racing a mediados de 2024.

El piloto arrecifeño visitó a Mario Peergolini en su programa “Otro Día Perdido” y se expidió sobre el odio propagado cada vez más en redes sociales y que tiene al argentino Franco Colapinto reiteradas veces en el centro de la escena.

El actual campeón de TC lo vivió en carne propia en 2023, cuando sus seguidores amenazaron al británico Callum Ilott y generaron un escándalo que llegó a los propios organizadores de la categoría. El mismo fenómeno, anterior a Canapino y algo propio del mundo virtual, se ve actualmente alrededor del piloto de Alpine.

🙌🏼 @agustincanapino y un mensaje por radio que ilusiona: “Soy muy rápido” #indy500 #canapino #indycar https://t.co/PfjuUvEjkF — Carburando (@CarburandoTV) May 26, 2024

«Yo tuve muchos problemas y hoy lo sufrimos con Franco”, comenzó diciendo el Canapino. Y prosiguió, dejando en claro el origen del problema: “Son los menos porque la mayoría de los argentinos somos muy educados. Pero tenés un grupo de personas que hacen desastres en las redes sociales.»

«Por ahí es muy sencillo escribir algo detrás de un teclado, pero estás lastimando a alguien”, recalcó Agustín, que sorprendió a propios extraños con su rápida adaptación a los monoplazas norteamericanos, donde logró destacarse ante figuras del automovilismo mundial.

El antecedente que hizo alusión ocurrió en 2023, en el circuito de Long Beach. Tras un incidente con Ilott por falta de comunicación y demoras en los pits, los fanáticos del piloto arrecifeño abrumaron las redes del británico con amenazas de muerte.

Escuchen a Canapino 👇🏽 “Tenemos que ayudar a Franco dejando de fomentar el hate en redes” https://t.co/hZfSOqB3Zr — FC43 (@dailycolapinto) October 6, 2026

Ante ello, Canapino tuvo que salir a aclarar públicamente que el inglés no había tenido culpa de nada. Un año después, un episodio similar con el francés Théo Pourchaire en Detroit lo obligó a publicar otra carta en X para desligarse de sus «hinchas haters». Eso, lamentablemente, marcó el principio del fin para Canapa en la Indy.

En el cierre de la entrevista, Canapino trazó un paralelismo entre su situación y lo que le toca vivir actualmente a Franco Colapinto en la Fórmula 1.

«Todos queremos que Franco siga en la F1 hasta el día que salga campeón. Pero tenemos que ayudarlo desde acá para no fomentar ese odio y ese hate desde las redes«. Y remató: «Los argentinos no somos cavernícolas, pero lamentablemente hay una porción de la sociedad que lo hace.»