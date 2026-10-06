Buteler anunció más maquinaria para Cipolletti con los nuevos fondos de coparticipación

A partir de noviembre, el Gobierno de Río Negro comenzará a girar a Cipolletti $320 millones mensuales adicionales, correspondientes a la readecuación de la coparticipación por el crecimiento de la ciudad. El intendente Rodrigo Buteler anticipó que esos recursos serán utilizados para incorporar más maquinaria y fortalecer los servicios públicos.

Buteler destacó el acuerdo alcanzado con la Provincia y señaló que el monto equivale aproximadamente a la compra de un camión recolector de residuos por mes. La intención del Municipio es sostener la incorporación de equipamiento para responder al crecimiento de los barrios, edificios y empresas de la ciudad.

Más maquinaria para los servicios públicos

“Vamos a comprar más maquinaria para acompañar el crecimiento de la ciudad, los nuevos edificios, barrios y empresas. Vamos a seguir incorporando equipamiento, un camión por mes, para continuar poniéndonos al día”, afirmó el intendente de Cipolletti.

El anuncio se realizó durante la presentación de tres nuevas máquinas pesadas que ya fueron incorporadas a la flota de la Secretaría de Servicios Públicos mediante un sistema de crédito leasing.

Se trata de una motoniveladora John Deere 620P, una retroexcavadora John Deere 310P y un rolo compactador Topa CLGG114E. Los equipos serán utilizados para distintas tareas de mantenimiento y mejora de calles y espacios públicos.

La motoniveladora permitirá realizar trabajos de nivelación y acondicionamiento de calles y caminos, mientras que la retroexcavadora estará destinada a tareas de excavación y movimiento de suelo. El rolo compactador, en tanto, será utilizado para compactar terrenos y mejorar la transitabilidad.

La nueva maquinaria también permitirá reforzar las tareas de limpieza de microbasurales, el programa Cipo Limpia y el mantenimiento de calles de ripio, además de otros trabajos que requieren equipamiento pesado.

La flota que incorporó Cipolletti

Desde el Municipio señalaron que el sistema de leasing permite incorporar maquinaria mediante pagos en cuotas y avanzar en la conformación de una flota propia, en lugar de depender del alquiler de equipos para determinadas tareas.

Las tres máquinas pesadas se suman a la reciente incorporación de siete vehículos 0 kilómetro destinados a fortalecer los servicios públicos. Se trata de cuatro camiones doble cabina y tres camiones volcadores.

Estos vehículos fueron adquiridos con fondos municipales a través de una licitación pública que tuvo un presupuesto oficial de $506.570.000.

Con la llegada de los nuevos recursos por la readecuación de la coparticipación, el Municipio prevé continuar ampliando el equipamiento disponible. El objetivo planteado por Buteler es incorporar maquinaria de manera sostenida para acompañar la expansión de Cipolletti y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios públicos.