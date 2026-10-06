Bariloche: lo acusaron de un robo con armas y se escudó en su dependencia de las drogas

Un joven que protagonizó un choque en plena Costanera de Bariloche y fue denunciado por robar el auto del otro conductor a punta de pistola dijo hoy ante el juez que llevaba varios días sin dormir, que tiene “un problema grave de adicciones” y que reaccionó de esa forma porque ve “sombras” y se siente perseguido. También aseguró haber sido agredido por su denunciante y negó tener un arma de fuego.

Nada de esto, o muy poco, fue tenido en cuenta por el fiscal Guillermo Lista y no le sirvió para atenuar su responsabilidad en el hecho, al menos en la actual etapa. Lista sostuvo la acusación y logró que le formulen cargos por robo abravado por el uso de armas y resistencia a la autoridad. También pidió y obtuvo la extensión de la prisión preventiva por cuatro meses para el presunto ladrón, identificado como Ramiro Termite.

El juez de Garantías Víctor Gangarrosa dio por válida la versión provisoria del hecho brindada por el Ministerio Público Fiscal. “Hay una hipótesis sobre la presencia de un arma de fuego y no hay motivo para descreer”, interpretó. Recordó que Termite escapó del lugar y “no se puso a disposición de la policía”.

Lista también lo imputó por resistencia a la autoridad, ya que emprendió su huida en dirección al Este y fue interceptado por policías a la altura de la terminal pero no respondió a la voz de alto. Hubo al menos un disparo de advertencia que no alcanzó para detenerlo y recién fue interceptado y apresado a la altura del Cuerpo de Seguridad Vial, a varios kilómetros de allí.

El incidente inicial se produjo ayer a las 6.50, sobre la avenida 12 de Octubre, cuando Termite al mando de un Fiat Cronos violeta chocó con otro auto del mismo modelo, color blanco, para luego topar contra un poste. Cuando el otro conductor se acercó a “prestarle auxilio”, según el relato del fiscal, fue increpado y amenazado de muerte con un arma. Termite se subió al otro auto, el Fiat blanco y escapó del lugar.

En la audiencia de hoy el imputado no se escudó en su derecho a guardar silencio y brindó una versión distinta. Dijo que no entendía bien lo que pasaba y que llevaba “cinco o seis días sin dormir”. “Creía que estaba en un sueño”, afirmó. Dijo que con el choque estallaron los airbag y se sintió aturdido. En ese momento vio acercarse al otro conductor que -siempre según su relatoo- le pateó el auto mientras lo insultaba y lo filmaba.

“Vi un auto similar al mio, con todo encendido, me subo y arranco -continuó Termite-. No tengo nada contra él (dijo por su denunciante), si pudiera ayudarlo lo haría”. El control de alcoholemia que le practicaron cinco horas después dio cero. Përo su abogado defensor, Marcos Miguel, dijo que el estado de intoxicación por estupefacientes que padecía Termite está certificado por el médico policial.

Actuó afectado por un “brote”

Miguel no se opuso al control detención ni a la formulación de cargos, pero sí buscó desactivar la prisión preventiva de Termite. Propuso que lo dejen en libertad y le impongan un régimen de presentación diaria en la comisaría, pero no fue aceptado por el juez. Según Miguel, su defendido actuó afectado por un “brote” y que surge de las evidencias que “está inmerso en una enfermedad y ha pedido ayuda”.

También dijo que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, en contra de lo sostenido por el fiscal, que concluyó lo contrario a partir de su huida del lugar, sin atender a la policía, y la acción de deshacerse del arma, que todavía no fue encontrada. Lista dijo además que Termite no tiene arraigo comprobado en Bariloche.

El juez Gangarrosa no desconoció la situación que atraviesa el imputado debido al consumo de drogas y ordenó que se lo evalúe y medique en el área de Salud Mental del hospital, pero dispuso también que continúe en prisión preventiva.

Otra de las controversias giró en torno a la calificación del delito. El defensor dijo que fue un robo “en tentativa”, pero el fiscal sostuvo y logró que la acusación sea por un robo “consumado” ya que -según dijo- Termite al escapar con el auto “tuvo disponibilidad del bien”. Dijo también en su contra que el arma no fue hallada. “No estaba tan perdido como dice -sostuvo el fiscal- El hecho fue grave y puso en riesgo al denunciante y también a la seguridad pública”.