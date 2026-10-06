Mario Lugones dijo que hace falta reelegir a Javier Milei para federalizar la salud y propuso eliminar los colegios médicos

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, durante su exposición en el foro de AmCham. (Foto: Enrique García Medina)

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, aseguró que el Gobierno todavía no logró descentralizar el sistema sanitario y vinculó ese objetivo con la continuidad política de la gestión. «No, y le digo más: hay que reelegir a Milei para poder lograrlo, porque vamos a tardar más tiempo en poder hacerlo», respondió cuando le preguntaron si había cumplido esa meta.

Lugones habló en el cierre del AmCham Forum Health, el foro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, en el que también expuso el embajador estadounidense Peter Lamelas.

Además de la reelección, el ministro planteó eliminar los colegios médicos, repensar «todo» el sistema, desde el PAMI hasta las obras sociales, y pidió a los empresarios del sector que le digan qué normas desregular.

Lugones: la salud debe volver a las provincias porque la Constitución nunca se la cedió a la Nación

El argumento central fue constitucional. Según Lugones, cuando se organizó el país las provincias le delegaron a la Nación muchas facultades, pero «nunca le cedieron ni la salud ni la educación». Contó que, cuando Milei lo nombró, le pidió algo «tan disruptivo como cumplir con la Constitución Nacional».

En su diagnóstico, durante las últimas décadas la salud pasó a manejarse de hecho desde Buenos Aires. El resultado, describió, es un sistema que parece «un rompecabezas muy extraño», con sectores públicos, privados y obras sociales superpuestos.

Para explicar por qué ese esquema no funciona, eligió una comparación con nombre propio para la región: «No es lo mismo la salud que necesita Neuquén que la que necesita Corrientes, o que la que necesita Tierra del Fuego o la que necesita Salta». Cada provincia tiene enfermedades prevalentes distintas, explicó, y pretender gestionarlas desde un ministerio nacional «es mentira, aparte que es anticonstitucional».

Lugones dijo que discute esos temas con los ministros provinciales, tanto dentro como fuera del Consejo Federal de Salud (COFESA) «para poder tratar de que se federalice realmente la salud». Reconoció que los tiempos del Estado son más lentos de lo que esperaba viniendo del sector privado.

Desde la provincia que el ministro puso como ejemplo, la mirada sobre la relación con Nación pasa por otro lado. En declaraciones a Diario RÍO NEGRO, el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, que también participó del foro, señaló que el principal «cuello de botella» del sistema provincial son los pagos del PAMI.

«Es importante que los financiadores honren las deudas que tienen con Neuquén. El 20% de las camas de la provincia de la salud pública están ocupadas por pacientes de PAMI», afirmó.

Regueiro destacó de todos modos la colaboración del Ministerio de Salud nacional en las gestiones que dependen de esa cartera. También planteó que el mayor costo de vida en Neuquén exige que los valores de las prácticas estén «mejor nomenclados».

Eliminar los colegios médicos y la matrícula mensual: la propuesta del ministro

La definición más disruptiva llegó cuando Lugones enumeró lo que pretende desregular: «Que no existan los colegios médicos», planteó. Y explicó: «Es ridículo que un médico tenga que pagar todos los meses para poder trabajar. Un médico tiene que tener libertad para trabajar».

Para los profesionales, la propuesta apunta directamente a la matrícula y la cuota periódica que hoy pagan para ejercer. La colegiación suele estar regulada por leyes provinciales, así que su eliminación no dependería solo de Nación. Eso abre una tensión con el propio planteo federal del ministro.

Repensar el PAMI y las obras sociales: qué cambios analiza el Gobierno en el sistema de salud

Lugones sostuvo que el sistema actual quedó viejo frente al cambio demográfico. Recordó que el PAMI se creó cuando la expectativa de vida era mucho menor y señaló que hoy hay 45% menos de nacimientos, al punto de que algunas instituciones cerraron sus maternidades. «Consumimos más medicamentos», resumió el ministro, que contó que está por cumplir 80 años.

«Hay que repensar el PAMI, hay que repensar las obras sociales, hay que repensar todo. No podemos seguir trabajando hoy, después de 60 años, con lo mismo que hacíamos hace 60 años», dijo.

Como primer paso, mencionó que la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Guillermo Plate, habilitó nuevas entidades de seguros de salud que pueden ser prestacionales y no solo resarcitorias. El objetivo, explicó, es que la gente pueda elegir y que «no esté obligada a trabajar y tener que comprar dos o tres o cuatro veces la salud».

Aunque se definió como no corporativista, reconoció que todos los actores en discusión son corporaciones. Aseguró que los cambios buscarán hacerse «sin que la gente sufra, sin que la gente pierda lo que tiene que tener».

El ministro no precisó qué normas está dispuesto a eliminar. El pedido, dirigido a un auditorio de empresas del sector, dejó abierta la pregunta de quién define qué regulaciones sobran en un sistema que, según él mismo, debe proteger a la gente. Al cerrar, insistió: «Hacer es sacar. ¿En qué tenemos que desregular? No nos damos cuenta de todo, así que ayúdennos, por favor».