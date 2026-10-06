Proyecto GNL: hay fecha de audiencia pública para gasoducto y poliducto que saldrá desde Huincul

En septiembre se cumplió la audiencia de impacto ambiental por el GNL en Plaza Huincul (Foto: archivo Andrea Vazquez)

Habrá audiencia pública para presentar los estudios de impacto ambiental y social del poliducto y gasoducto Neuquén y Río Negro, que forma parte del proyecto de gas natural licuado. En este tramo se incluye a la meseta Buena Esperanza I y II, a 20 kilómetros de Plaza Huincul y el territorio neuquino. Será el 3 de noviembre de 2026 a las 11, en un centro de adultos mayores situado en el barrio Central huinculense.

Los interesados en participar deberán inscribirse previamente y el resultado no es vinculante, como sucedió con la audiencia por la planta de tratamiento de gas. Hay tiempo para anotarse hasta dos días antes.

La información fue publicada en Boletín Oficial por parte de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén y confirma el día, la hora y el lugar. Como en la anterior que se hizo el 10 de septiembre, será presencial y están invitados los pobladores involucrados en el área de influencia del proyecto.

El lugar de la audiencia será el centro de adultos mayores Atardecer Feliz, que está ubicado en avenida Rotter y Azucena Maizani, del barrio Central, en Huincul. Para conocer los alcances de los estudios expondrán los representantes de la propuesta Argentina LNG, a través de YPF. Las personas designadas por la empresa explicarán los alcances técnicos y legales.

En qué consisten los proyectos

Los asistentes a la audiencia conocerán las características de la construcción y operación del poliducto que saldrá desde Neuquén hasta Río Negro. Se transportará condensados no estabilizados, desde la planta de tratamiento de gas, que se construirá en el área Meseta Buena Esperanza hasta las instalaciones proyectadas en Sierra Grande, en Río Negro.

Serán 82 de los 526 kilómetros de longitud del poliducto los que estarán en tierras neuquinas. El punto de inicio será la planta de tratamiento de gas. La traza del poliducto continuará hacia el este, atravesará la ruta provincial N° 17 y luego desviará hacia el sur. Continuará de manera paralela a la vía provincial y 14 kilómetros antes de Cutral Co girará al sudeste para completar 17 kilómetros más.

Seguirá por el margen norte de la Ruta Nacional 22, y seguirá hacia el valle del río Limay. Una vez que llegue al este, el poliducto pasará al norte de Challacó y tomará el sentido noreste, cruzará la vía nacional y el río Limay como límite provincial.

Habrá instalaciones complementarias de superficie asociadas a la operación del sistema, tales como

válvulas de bloqueo de línea, trampas lanzadoras y receptoras de scraper, sistemas de medición, sistemas de comunicaciones y fibra óptica para control remoto y monitoreo operacional.

En la etapa constructiva contempla la apertura de una pista de trabajo de 15 metros de ancho, ampliable puntualmente por razones de seguridad u operativas.

En cuanto al gasoducto en estudio, se construirá y operará para transportar el gas natural desde la planta de tratamiento en el área meseta Buena Esperanza hasta las instalaciones proyectadas en Sierra Grande. Tendrá una capacidad de transporte de 66 millones de metros cúbicos estándar por día (MMSCMD) y una longitud total de aproximadamente 526 kilómetros. Serán 82 kilómetros los que estarán en Neuquén.

La traza del gasoducto atravesará sectores rurales de los departamentos Añelo y Confluencia, cruzará la Ruta Provincial N° 17 y correrá paralelo a dicha ruta y posteriormente a la Ruta Nacional N° 22 hasta alcanzar el río Limay, en el límite interprovincial entre Neuquén y Río Negro.

También habrá instalaciones complementarias de superficie asociadas a la operación del sistema. En la construcción se contempla la apertura de una pista de trabajo de hasta 16 metros de ancho, ampliable puntualmente por razones de seguridad u operativas, la instalación de campamentos y obradores temporales y una duración estimada de obra de aproximadamente 33 meses.

Los estudios de impacto ambiental están disponibles para su consulta accediendo mediante enlace:

https://cloud.neuquen.gov.ar/s/puLdoGuV6dlD4FS.

Por otra parte, está abierto el registro para inscripción como asistente y el registro obligatorio

para inscribirse omo expositor: https://forms.gle/sxru19utyRk7bs3r9. El tiempo para hablar es de 10 minutos y la posibilidad de anotarse cerrará dos días antes de la audiencia.