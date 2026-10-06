Lio Messi se despide y Cutral Co transmitirá el partido en su monumento

El monumento a Messi será punto de encuentro para el último partido en la selección (Foto: archivo)

El capitán del seleccionado argentino, Lio Messi va a decir adiós en el último partido de Argentina y Benín. Desde el municipio de Cutral Co se convocó a la población a disfrutar de la transmisión del último encuentro con la casaca albiceleste que lucirá el rosarino, en el monumento que quedó inaugurado en junio pasado.

En la pantalla gigante, situada al lado de la enorme estatua creada por el artista local Aldo Beroisa se podrán ver las instancias del encuentro.

«Una noche histórica para despedir a nuestro capitán», fue el lema de la convocatoria para esta noche, a partir de las 20. «Viví el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina en el monumento más grande del mundo dedicado a su figura», se indicó desde el municipio.

Como ocurrió cada vez que la Selección Argentina se midió con los partidos oficiales del Mundial 2026, la estatua de Messi se llenó de vecinos, con las camisetas argentinas, banderas, gorros para alentar al equipo argentino.

El monumento que se inauguró en junio pasado, mide 26 metros aproximadamente y refleja la figura del capitán argentino de fútbol con la casaca oficial, las tres estrellas y su brazo derecho en alto. La copa del mundo del campeonato anterior, quedó a su lado, en la base.

La final contra España se siguió en la pantalla gigante, a pesar del frío invierno (Foto: archivo Gentileza)

Si bien el auge mundialista popularizó la enorme e imponente figura del futbolista argentino, hasta ahora suele verse vehículos que se detienen, sus ocupantes se toman una fotografía y luego siguen su destino.

Para hoy, a pesar de la lluvia continua que cayó desde la mañana se hizo la convocatoria. En caso de suspenderse la transmisión por las condiciones climáticas, se avisará oportunamente.