Fullone propone incentivos fiscales para concesionar rutas de bajo tránsito

El senador nacional de La Libertad Avanza por Río Negro, Enzo Fullone, presentó el Régimen de Incentivo de la Infraestructura Vial Estratégica (RIIVE), un proyecto que busca promover la inversión privada en rutas nacionales de tránsito medio y bajo mediante una serie de beneficios impositivos.

La propuesta de Fullone para llevar inversión privada a rutas menos rentables

La iniciativa apunta a ampliar las posibilidades de concesión de corredores viales que, por su menor circulación de vehículos, suelen quedar fuera de los esquemas tradicionales de inversión. El proyecto establece que las empresas que resulten adjudicatarias y destinen al menos 20 millones de dólares podrán acceder a incentivos diferenciados según el nivel de tránsito de cada ruta.

Entre los beneficios propuestos se encuentra una reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para rutas de tránsito medio y al 15% para las de tránsito bajo, además de amortización acelerada de bienes destinados a las obras, actualización de quebrantos y beneficios vinculados con el IVA y los débitos y créditos bancarios. También contempla la importación sin aranceles de bienes de capital, repuestos y componentes afectados a los proyectos.

“Dije que iba a trabajar para gestionar todo lo que estuviera a mi alcance para mejorar la red vial de Río Negro y esto es hacer lo que dije que iba a hacer”, sostuvo Fullone.

El proyecto se inscribe en la estrategia nacional de concesiones viales y busca complementar la Red Federal de Concesiones, que contempla más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

Para el senador, mejorar estos corredores resulta clave para la producción, el turismo, la logística y la conectividad territorial, incluso cuando el volumen de tránsito no resulte suficiente para garantizar su rentabilidad bajo modelos convencionales.