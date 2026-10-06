Con un tenso debate, el acuerdo por las rutas de Vaca Muerta quedó a un paso de ser ley en Neuquén

Con una reunión cargada de entredichos y cruces, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Legislatura de Neuquén dio despacho por mayoría al financiamiento para intervenir 160 kilómetros de rutas de jurisdicción provincial en la zona más transitada de Vaca Muerta.

El proyecto busca ratificar por ley el acuerdo que firmaron el gobierno de Rolando Figueroa y 15 compañías petroleras, entre operadoras y sociedades, para acelerar la conectividad vial en el corredor petrolero.

Las obras se desarrollarán en diferentes tramos de las rutas 8, 51 y 7, con trabajos de pavimentación y repavimentación de acuerdo al sector. Para realizarlas se destinarán 154 millones de dólares, monto que se podrá extender hasta los 177,6 millones si las licitaciones lo requieren.

El financiamiento se gestionará a través de un adelanto de regalías por parte de las 13 compañías involucradas. Los fondos luego serán devueltos mediante descuentos en el pago de futuras regalías o bonos por peaje. El «recupero», como lo denominó el Gobierno, se materializará a partir del mes 30 de cada partida concretada.

El debate estuvo atravesado desde el principio por la modalidad que eligió el Ejecutivo para solventar las mejoras y la comparación con el fideicomiso creado para el llamado bypass de Añelo, aprobado por la Legislatura el año pasado.

La propuesta, que ya había obtenido dictamen en la comisión de Hidrocarburos, recibió el acompañamiento de Comunidad, PRO-NCN, Avanzar, Arriba, el MPN, Juntos, Fuerza Libertaria y Neuquén Federal. En contra se pronunciaron los diputados del peronismo y el bloque Neuquén República, además de la izquierda.

Regalías, rutas y «Juan Carlos Shell»

Desde la oposición los cuestionamiento se centraron en la participación de las compañías petroleras. Brenda Buchiniz, de Cumplir, apuntó contra el formato propuesto por la Provincia y dijo que el adelanto de regalías «es comprometer demasiado el futuro de los neuquinos».

Sostuvo que el convenio, firmado a principios de mes pasado, «es muy inferior al que se consiguió con el bypass«. Y propuso «convocar a las autoridades para que retomen las negociaciones y que se haga un nuevo acuerdo».

Lorena Parrilli, de Unión por la Patria, fue irónica con la iniciativa y la calificó como la «ley re» por impactar en las regalías, promover trabajos de repavimentación y establecer mecanismos de «recupero para las petroleras».

Los diputados aliados del oficialismo salieron al cruce. El primero fue Francisco Lépore, de Avanzar, quien aseguró de forma metafórica que el convenio permitirá mejorar rutas «que no usará Juan Carlos Shell, sino los trabajadores nuestros«.

«Son un papelón al hablar de que las rutas son de las operadoras, porque mientras tanto los muertos los tiene la provincia», dijo, y agregó: «Los gerentes de las empresas van en helicóptero, no en auto«.

El legislador también defendió las trazas elegidas para poder reparar, a futuro, la Ruta Provincial 7. Señaló que «si hoy no tenemos rutas de acceso en paralelo, no podemos avanzar con esa obra después».

César Parra (PTS-FIT) afirmó que la necesidad de mejoras las rutas «no está en debate» y llamó a discutir «quién se hará cargo de sostener estas obras». Consideró que las mejoras significarán «una utilidad principalmente paras las empresas», que son las que «rompen estas mismas rutas».

El justicialismo profundizó sus reparos con Darío Martínez (Unión por la Palabra). El exsecretario de Energía de la Nación apuntó contra el Gobierno por dejar de «discutir la renta petrolera» y recordó el fideicomiso acordado en 2025, cuando se definió que las obras sean financiadas directamente por las empresas.

También planteó dudas sobre la conversión en dólares al remarcar que las rutas «se harán en pesos», y pidió que el proceso de recupero se haga con peajes y no con descuentos sobre futuras regalías.

El ida y vuelta fue retomado por Marcelo Bermúdez (PRO-NCN), que defendió el entendimiento al asegurar que se trata de «un préstamo sin interés». A su vez dijo que la posibilidad de obtener los fondos en moneda extranjera es una forma de preservar el valor, considerando que «si yo presto plata en pesos, tengo que fijar alguna forma de actualización por la inflación».

«¿Está bien tomar un préstamo sin interés? A mi no me lo ofrecieron nunca, pero podría tomarlo», señaló el exconcejal.

El oficialismo y el MPN, en sintonía

A su turno, Ernesto Novoa, presidente del bloque de Comunidad, apuntó contra las criticas del peronismo y aludió a la tradicional marcha cantada por Hugo del Carril por «esta cuestión de combatir el capital que al día de hoy se sigue cantando». «Con el capital no hay que ser duros ni blandos, hay que ser lo más justos posible«.

De acuerdo al diputado, «un día común de Vaca Muerta moviliza a unas 50.000 personas», grupo en el que «no todos son petroleros». En esta línea, dijo que la inversión en infraestructura «tiene que ser una cuestión de política de Estado«.

El intercambió luego se trasladó a las obras de infraestructura para la Cuenca Neuquina y el aporte de las empresas petroleras para realizarlas. Claudio Domínguez, del MPN, utilizó como ejemplo el gasoducto Néstor Kirchner, que se hizo con fondos del Estado nacional y permitió aumentar la producción de gas.

«No existe un préstamo así en la historia argentina. Si tienen otro mejor, tráiganlo y lo aprobamos sin problemas«, enfatizó en relación con el financiamiento. Marcó que la Provincia «tendrá que devolver menos», porque el recupero también se podrá hacer por medio de pajes, sin afectar regalías.

Los tramos que se mejorarán incluyen 105 kilómetros de la Ruta 8, 15 kilómetros de la Ruta 7 y 40 kilómetros de la Ruta 51, en una zona de alto tránsito para la industria hidrocarburífera.

Las operadoras que suscribieron el acuerdo son YPF, Pan American Energy, Chevron, Pluspetrol, Total Austral, Vista Oil & Gas, Pampa Energía, Wintershall Dea, Shell, Phoenix Global Resources, GeoPark, Continental Resources, Tecpetrol, Compañía de Hidrocarburo No Convencional y Compañía de Desarrollo No Convencional.

Como informó Diario RÍO NEGRO ayer, la intención del oficialismo de Rolando Figueroa y las bancadas aliadas es incorporar el dictamen en la sesión de este miércoles. El orden del día es definido por Labor Parlamentario, comisión que se reúne los martes cada 15 días.