Carlos Alcaraz, su increíble 2025 y el récord que casi le saca a Novak Djokovic

El español, con el trofeo a mejor tenista del año. También embolsó muchos dólares. (ATP)

Carlos Alcaraz es el jugador con mayores ingresos económicos por su rendimiento deportivo en 2025. La ATP hizo oficial la lista de todos los premios de cada jugador, y el tenista de Murcia lidera la clasificación, y casi supera el récord de Novak Djokovic. Lo sigue de cerca Jannik Sinner, con una gran diferencia sobre el resto.

2025 fue el mejor año de Alcaraz en el circuito. La conquista de 8 títulos, incluidos Roland Garros y el US Open, y la vuelta al número uno del mundo han provocado que el español sea el tenista con mayor ingreso.

¿Cuántos millones de dólares ganó Alcaraz en 2025?

Algo más de 21,3 millones de dólares embolsó el mejor del planeta. Una cantidad que casi supera el récord de Novak Djokovic (21,6) como recompensa más grande en una temporada. Y la cifra pudo haber sido mayor si hubiera estado presente en todos los torneos Masters 1000.

El segundo en la lista, como era de esperar, es Sinner. Pese a estar ausente durante más de tres meses después de ser sancionado por dopaje, el de San Cándido se repartió la mayoría de títulos con su máximo rival y sus logros le han permitido alcanzar la cifra de 19,1 millones de dólares.

El tercero en discordia es Alexander Zverev (7,4), seguido de Álex de Miñaur (6,6) y un Lorenzo Musetti (6,3) que ha sido el jugador con mayor bonus en Masters 1000.