El tenis se une para darle “pelota” al autismo con una colecta solidaria

El mundo del tenis impulsó una colecta solidaria de pelotas en desuso para mejorar la inclusión educativa de niños con autismo, una iniciativa de Fundación INECO y Road to Australia que busca ampliar la cantidad de aulas inclusivas en escuelas públicas. La campaña “Démosle pelota al autismo” se lanzó durante los partidos del torneo Road to Australia disputados en el Buenos Aires Lawn Tennis Club hasta el pasado 20 de diciembre.

Hubo una importante colecta en el Lawn Tennis.

Las pelotas recolectadas en el certamen, que contó con la participación de figuras como Cameron Norrie, Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo, se colocarán en las patas de mesas y sillas de escuelas públicas para mitigar el ruido de arrastre y mejorar la experiencia educativa de estudiantes con autismo y otras condiciones del neurodesarrollo.

Durante cada encuentro se dispusieron canastos de recolección junto a la cancha y los alcanzapelotas depositaron allí las pelotas descartadas por los jugadores. Además, la iniciativa contó con la difusión de un video protagonizado por Ricardo Darín, Andy Kusnetzoff (foto), Federico Coria, Morena Beltrán y Germán Beder, entre otras personalidades, que invitaron al público a sumarse a la acción solidaria.

La propuesta, desarrollada por Fundación INECO junto a la agencia Mercado McCann, prevé continuar durante 2026 con nuevas acciones vinculadas al tenis y otros ámbitos, en un plan de alcance sostenido. Los puntos de recolección de pelotas se sumarán a lo largo del año y se informarán a través del sitio web de Fundación INECO, de acuerdo a lo señalado en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.