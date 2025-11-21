Carlos Bianchi analizó el presente de Gallardo y trazó un paralelismo con Hamilton

Carlos Bianchi habló en el Ole Summit 2025 e hizo hincapie en el momento de Gallardo en River y en su relación con Riquelme.

Carlos Bianchi, durante su participación en el Olé Summit 2025, habló sobre la situación que atraviesa Marcelo Gallardo y dio su visión sobre el mal momento de River.

«Es una situación difícil para vivir. El primero que no la quiere vivir es Gallardo, no se la imaginaba», aseguró el ex jugador y entrenador. «River tiene un buen plantel, compró media docena de jugadores y lo que menos esperaba era esta situación», agregó.

Además, señaló que el Muñeco debe estar atravesando días de preocupación por el nivel del equipo: “La situación llega y hay que cambiar la rueda ahora. Debe estar preocupado por esta situación”.

Por último, Bianchi trazó un paralelismo con Lewis Hamilton para explicar la incomodidad del DT en este contexto: “Uno tiene que pensar y encontrarle la vuelta. ¿Vos te pensás que Hamilton está contento de salir 15° con Ferrari? No le da placer a alguien que salió siete veces campeón del mundo”.

Su relación con Riquelme y los motivos por los que no va a la Bombonera

«No voy a La Bombonera por respeto al técnico que está trabajando. A Vélez voy porque es mi casa, nací ahí” explicó el ídolo Xeneize.

Sobre su vínculo con Juan Román Riquelme, Bianchi contó: “Él está bien en el club. Ser dirigente de un club no es fácil”. Además, reveló que intercambian “un WhatsApp de vez en cuando”.

En cuanto a los rumores que lo vinculaban al cargo de mánager en Boca a mediados de este año, el Virrey descartó cualquier posibilidad: “Nunca me ofreció nada. Ser dirigente de un club es un tema, nunca quise ser dirigente porque no es fácil”.

El multicampeón con Boca recibió el cariño de los hinchas en el evento de Olé.