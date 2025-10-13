Carreras picantes: Massa ganó en la clase 3 del TPV y Becerra volvió al triunfo en el TC Neuquino

El poco público que se hizo presente en el autódromo de Centenario podrá contar que presenció una carrera inolvidable de la Clase 3 del Turismo Pista del Valle. La celebración terminó siendo para Sebastián Massa, que largó décimo y vio la bandera a cuadros. En el TC Neuquino el triunfo quedó en manos de Fabricio Becerra, con final caliente.

La carrera del TPV ofreció alternativas cambiantes de principio a fin. Durante el primer tramo, la punta siempre estuvo en poder de Francisco Pérez Nonnenmacher, que debutó como titular. Sin embargo, detrás de él, la disputa fue permanente entre Iván Eberle, Matías Rizzo y Franco Otarola, que prevaleció sobre Semenov en la largada.

Massa, de décimo a sexto en un suspiro

El que comenzó muy bien y terminó mejor fue Massa, que luego de largar décimo llegó en pocas vueltas al sexto lugar, mirando ya de cerca al pelotón de punta. Eberle intentó el sobrepaso sobre Nonnenmacher, pero no pudo concretar la maniobra y perdió el segundo lugar a manos de Rizzo. Nonnenmacher estaba tranquilo en la punta pero eso sería sólo por un breve instante.

En un abrir y cerrar de ojos, Rizzo tomó la punta, con Massa y Eberle detrás. Nonnenmacher cayó al cuarto lugar. Todos transitaban cada una de las curvas con escasas diferencias y el espectáculo ganó en emoción.

Una Massa en la vanguardia

Luego fue el turno de tomar la punta para Massa, con Rizzo como escolta y Eberle y Nonnenmacher detrás. Por un momento, Rizzo se rehizo y volvió a quedar primero. Pero finalmente, Massa recuperó la punta y ya no la soltaría.

Rizzo sufrió un despiste y la celebración terminó siendo de Massa, con Eberle como escolta, y Nonnenmacher en el tercer lugar. Luego llegaron Otarola, Rizzo, Semenov, y Alcade. Con vueltas menos quedaron Sergio Muñoz, Constantino Pisandelli y Mariano Montiveros.

Fabricio Becerra volvió al triunfo en el TC neuquino

Fabricio Becerra volvió con todo, mostró su potencial y ganó clasificación, serie y final en el TC Neuquino. Fue la segunda victoria del año para el campeón. El triunfo del piloto de Plottier vino con una nueva polémica con Francisco Pérez Nonnenmacher, que al finalizar la carrera abrió la puerta del auto de Becerra para increparlo. Finalmente, los integrantes de ambos equipos pusieron paños fríos y la cosa, por suerte, no pasó a mayores.

La polémica se provocó por un toque desde atrás de Nonnenmacher a Becerra. Los pilotos se culparon mutuamente por la situación. Finalmente ganó Becerra, segundo quedó Nicolás Romero y tercero Nonnenmacher. La próxima fecha será entre el 8 y 9 de noviembre.