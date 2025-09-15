TC Neuquino y TPV: Nonnenmacher y López marcaron la diferencia en el autódromo de Roca

Francisco Pérez Nonnenmacher, en el TC Neuquino, y Alejandro López en la Clase 3 del Turismo Pista del Valle, fueron los grandes ganadores de la quinta fecha del calendario, que tuvo se llevó a cabo en el autódromo de Roca.

La primera gran final fue la de pilotos titulares del TPV y salió un duelo atrapante entre el campeón vigente, Alejandro López y un piloto de fuste como Francisco Troncoso, que ante la ausencia de Iván Eberle, estuvo como piloto titular.

Precisamente, Troncoso se había quedado con la serie disputada el sábado. Por lo tanto, largó la final desde la posición de privilegio. Promediando la prueba, Alejandro López concretó un sobrepaso que dio pie a la polémica final.

Para López, que estuvo presente por primera vez en la temporada, la maniobra fue limpia, mientras que Troncoso lo acusó de tocarlo muy fuerte desde atrás para lograr hacerse el espacio. Finalmente, los comisarios le dieron la derecha a López, que terminó celebrando en la carrera que llevó el nombre de su padre Juan Carlos López, creador de la divisional.

Un duelo que llegó para quedarse

No fue el único duelo del fin de semana. La serie del TC neuquino aportó un capítulo más para el viejo duelo entre el líder del campeonato, Francisco Pérez Nonnenmacher, y el campeón vigente, Fabricio Becerra. Promediando la batería, Becerra tocó desde atrás a Nonnenmacher. A raíz de esto, decidió devolverle la posición. Igualmente, Nonnenmacher no quedó conforme y previo a la final ambos pilotos, y allegados, desfilaron ante el comisario deportivo.

Fran Pérez Nonnenmacher atraviesa por una gran temporada. (Archivo)

Se venía una final sumamente caliente. Sin embargo, Nonnenmacher la terminó ganando con tranquilidad. Luego de unas primeras vueltas en las cuales Becerra lo buscó al joven de Ingeniero Huergo, finalmente tuvo que conformarse con el potencial mostrado por el hijo del histórico Alberto Pérez Nonnenmacher.

La carrera terminó con bandera roja, la cual fue exhibida en forma simultánea con la bandera a cuadros. Eso provocó la ira de Armando Colicigno, que se detuvo junto a otros pilotos en la recta principal. Diferente fue lo hecho por Becerra y Nonnenmacher.

Todos los ganadores de la quinta fecha

TC Neuquino: Francisco Pérez Nonnenmacher

TC Neuquino pista: Aldo Galic

Clase 3 del Turismo Pista del Valle: Alejandro López

Clase 3 del Turismo Pista del Valle-invitados: Lautaro Reyes (invitado de Otarola)

Clase 2 1.4: Edgardo Aguirre

Clase 1 1100: Mariano Pioletti

Clase 1 600: Cristian Picota Fernández