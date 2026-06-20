Casemiro jugará con Lionel Messi en el Inter Miami tras el Mundial 2026

Mientras se encuentra disputando el Mundial 2026 con Brasil, Carlos Henrique Casemiro tiene un acuerdo de palabra para calzarse la camiseta de Inter Miami y compartir equipo con Lionel Messi, un deseo que fue determinante para la negociación. El brasileño de 34 años culmina su contrato con Manchester United a fines del mes de junio y, a pesar de la insistencia por parte del club, no renovará su vínculo, por lo cual llegará como jugador libre luego de una extensa carrera de 13 años en el fútbol europeo.

Según el periodista Fabrizio Romano, el acuerdo entre las partes involucradas es total, aunque todavía resta la firma de los documentos pertinentes y la presentación oficial de Las Garzas.

Así, el equipo capitaneado por el 10 argentino, sumará un refuerzo de jerarquía en el mediocampo para encarar la próxima temporada de la MLS y las respectivas competencias internacionales.

A su vez, viene de firmar su mejor campaña goleadora, gracias a las nueve conquistas que logró en 34 partidos de Premier League.

La decisión de Casemiro también fue tomada por un motivo personal, que poco tiene que ver con lo estrictamente deportivo: prefiere el entorno de Miami para su familia y el crecimiento de su hijo pequeño.

Con este pensamiento, rechazó algunos ofrecimientos concretos que tenía sobre la mesa, entre ellos, uno de Al-Ittihad de Arabia Saudita. Además, el deseo de compartir vestuario con Messi resultó fundamental.

El volante actúa en el Viejo Continente desde la campaña 2012-2013, cuando fue adquirido por Real Madrid, aunque para desempeñarse en el segundo equipo. Posteriormente fue dado a préstamo a Porto de Portugal y, gracias a sus buenos rendimientos, el Merengue lo recompró por unos 7,5 millones de euros a mediados de 2015.

Allí, compartió equipo con Cristiano Ronaldo y conquistó 18 títulos en total, de los cuales se destacan cinco Champions Leagues (tres de ellas de manera consecutiva) y tres Ligas de España.

Ahora, se encuentra disputando su tercera Copa del Mundo con la selección de Brasil. Tanto en el estreno ante Marruecos como en la goleada 3-0 frente a Haití -duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo C-, Casemiro fue titular.