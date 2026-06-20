Bombazo: Ronaldinho volverá al futbol profesional a los 46 años

Una bomba sacudió al mundo del futbol. En medio de la disputa de la Copa del Mundo, se confirmó que Ronaldinho volverá al futbol profesional. Según Gazzetta dello Sport, el crack brasileño vestirá la camiseta del Ravenna FC, club que milita en la Serie C, la tercera división del futbol italiano.

A ocho años de su retiro en 2018, el astro realizará la pretemporada en el Giallorossi y quedará a disposición del cuerpo técnico en el comienzo de la temporada.

Tras confirmarse la noticia, Dinho manifestó su alegría por volver a jugar: «Estoy ansioso por volver a bailar con el balón y escribir un nuevo capítulo con Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí«.

La esperada presentación del brasileño se dará el próximo 23 de junio en Miami cuando también se presente la nueva equipación del equipo de Emilia-Romaña. Además, el club realizará una donación a Street Soccer USA, una organización que promueve el desarrollo deportivo.

Igualmente, está en duda si realmente el campeón del mundo en 2002 jugará con la camiseta del Ravenna o si tendrá un rol como una figura de marketing para la institución. El vicepresidente del club puso en duda su participación: «¿Si jugará? Veremos, pero no lo excluyo«.

Ronaldinho charló junto a Vinicius en la previa del debut de Brasil.

La expectativa ya está puesta en Ronaldinho, que atraerá a sus seguidores al ascenso italiano. Por lo tanto el gran objetivo del Ravenna será lograr el ascenso a la segunda división, ya que estuvo muy cerca de lograrlo en la última temporada.

Actualmente, Ronaldinho se encuentra en Estados Unidos siguiendo la campaña de Brasil en el Mundial 2026, pero pronto deberá comenzar su preparación física para volver a ponerse los botines.