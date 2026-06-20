Francisco Cerúndolo venció a Nakashima y jugará la final de Queen’s

Este sábado, Francisco Cerúndolo avanzó a la gran final del ATP 500 de Quen’s y buscará su segundo título en cesped en toda su carrera. El argentino venció en las semifinales al estadounidense Nakashima (32°) por 6-7, 6-3 y 6-4 en 2 horas y 41 minutos de juego.

El set inicial tuvo un desarrollo parejo. Cerúndolo quebró en el 5-5 y tuvo servicio para set, pero el norteamericano aprovechó la oportunidad de break y todo se definió en el tiebreak donde fue más efectivo Nakashima.

En la segunda manga el estadounidense pegó primero. Se puso 3-2 arriba y tenía todo para quedarse con el partido. Pero Francisco regresó y con dos breaks consecutivos llevó el encuentro al tercer set.

Cerúndolo atraviesa una gran semana en hierba.

El tercero fue muy similar, pero el golpe lo dio el argentino en el 4-4, donde aprovechó y quebró para luego cerrar el partido con su servicio. De esta forma, Francisco buscará su primer título de categoría 500 este domingo. En la gran definición se medirá al ganador de Paul – Humbert.

Para llegar a la final derrotó en el camino a los estadounidenses Kovacevic y Brooksby y al británico Fery. Además, en este certamen volvió a ganar un partido en césped después de tres años sin victorias en esta superficie.

Gracias a su gran actuación en el torneo londinense, ya se ubica en la 22° ubicación del ranking en vivo. La mejor raqueta nacional llega con buenas sensaciones a Wimbledon, que comenzará el próximo 29 de junio.