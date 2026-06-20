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Fanáticos III: pantallas y una saga de Rocky en el Mundial 2026

La máxima cita del fútbol sigue su marcha y los hinchas se roban todas las miradas. En esta nueva entrega de instántaneas de los reporteros gráficos de AP no hay canchas ni tribunas, pero sí lo que ocurre afuera. Las escalinatas de Filadelfia no podían faltar.

Redacción

Por Redacción

Empieza la ilusión de Croacia en el Mundial y se enciendes los tevé en todos los rincones del país.

Empieza la ilusión de Croacia en el Mundial y se enciendes los tevé en todos los rincones del país.

En los estadios, pero también en las afueras, los bares, los lugares emblemáticos de cada ciudad y en cada rincón del planeta, los fanáticos del fútbol disfrutan del Mundial 2026. Mientra los mejores tiran magia en la cancha, los hinchas sueñan afuera. Y acá va la tercera cuota de fotos, siempre con los clics de las y los reporteros gráficos de AP. Como yapa: Rocky I, Rocky II y Rocky III.

De la soledad croata a la multitud de Jordania, para seguir el debut ante Austria. Amman, expectante.

En la cancha hay pausa de hidratación y estos hinchas de Ghana lo aprovechan para tirar pasos en el fan fest.

El Cairo, paralizada durante los primeros 90 minutos de Salah y compañía en el Mundial.
Rocky I. Los 72 escalones hacia el Museo de Arte de Filadelfia, con un anfitrión de lujo.
Rocky II. La copa que todo quieren y que defiende Argentina. ¿Cuántas veces defendió sus coronas el Sr. Balboa?
Rocky II. A Brasil le tocó jugar en Filadelfia y en la previa del partido ante Haiti, hubo visita masiva al gran campeón.

Juega Estados Unidos y esta gente se quedó sin entrada. En el Circa Resort & Casino de Las Vegas metieron estra tribuna preferencial.

Palermo, en el corazón de Capital Federal. El 10 ya rompíó el cero y sabe que agrandó su historia. Los hinchas, incrédulos.

Hinchas de Escocia festejan un gol de Croacia a Inglaterra. Esas caras no fueron las mismas cuando vieron el resultado final: 4-2 a favor de los ingleses.


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En los estadios, pero también en las afueras, los bares, los lugares emblemáticos de cada ciudad y en cada rincón del planeta, los fanáticos del fútbol disfrutan del Mundial 2026. Mientra los mejores tiran magia en la cancha, los hinchas sueñan afuera. Y acá va la tercera cuota de fotos, siempre con los clics de las y los reporteros gráficos de AP. Como yapa: Rocky I, Rocky II y Rocky III.

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