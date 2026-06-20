Fanáticos III: pantallas y una saga de Rocky en el Mundial 2026
La máxima cita del fútbol sigue su marcha y los hinchas se roban todas las miradas. En esta nueva entrega de instántaneas de los reporteros gráficos de AP no hay canchas ni tribunas, pero sí lo que ocurre afuera. Las escalinatas de Filadelfia no podían faltar.
En los estadios, pero también en las afueras, los bares, los lugares emblemáticos de cada ciudad y en cada rincón del planeta, los fanáticos del fútbol disfrutan del Mundial 2026. Mientra los mejores tiran magia en la cancha, los hinchas sueñan afuera. Y acá va la tercera cuota de fotos, siempre con los clics de las y los reporteros gráficos de AP. Como yapa: Rocky I, Rocky II y Rocky III.
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