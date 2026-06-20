Fanáticos III: pantallas y una saga de Rocky en el Mundial 2026

Empieza la ilusión de Croacia en el Mundial y se enciendes los tevé en todos los rincones del país.

En los estadios, pero también en las afueras, los bares, los lugares emblemáticos de cada ciudad y en cada rincón del planeta, los fanáticos del fútbol disfrutan del Mundial 2026. Mientra los mejores tiran magia en la cancha, los hinchas sueñan afuera. Y acá va la tercera cuota de fotos, siempre con los clics de las y los reporteros gráficos de AP. Como yapa: Rocky I, Rocky II y Rocky III.

De la soledad croata a la multitud de Jordania, para seguir el debut ante Austria. Amman, expectante.

En la cancha hay pausa de hidratación y estos hinchas de Ghana lo aprovechan para tirar pasos en el fan fest.

El Cairo, paralizada durante los primeros 90 minutos de Salah y compañía en el Mundial.

Rocky I. Los 72 escalones hacia el Museo de Arte de Filadelfia, con un anfitrión de lujo.

Rocky II. La copa que todo quieren y que defiende Argentina. ¿Cuántas veces defendió sus coronas el Sr. Balboa?

Rocky II. A Brasil le tocó jugar en Filadelfia y en la previa del partido ante Haiti, hubo visita masiva al gran campeón.

Juega Estados Unidos y esta gente se quedó sin entrada. En el Circa Resort & Casino de Las Vegas metieron estra tribuna preferencial.

Palermo, en el corazón de Capital Federal. El 10 ya rompíó el cero y sabe que agrandó su historia. Los hinchas, incrédulos.