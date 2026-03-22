CECAP debutó con goleada en la Liga Confluencia: fue 4-1 ante Independiente de Catriel

Gerónimo Quinteros y Alejandro Santillán fueron los protagonistas de la noche: marcaron dos tantos cada uno. (Foto: Lujan Martínez)

Tras la suspensión del fútbol en el Alto Valle el pasado fin de semana debido a las condiciones climáticas, la Liga Confluencia volvió con todo con la programación de la fecha 2 del Apertura.

CECAP fue uno de los protagonistas de la jornada del sábado, ya que tuvo su debut histórico en la Liga, en la Zona Ascenso. El equipo dirigido por Miguel Caneo goleó 4-1 a Independiente de Catriel en el Estadio Luis Maiolino, mostrando una gran efectividad ofensiva.

Gerónimo Quinteros y Alejandro Santillán fueron las grandes figuras del conjunto roquense: ambos marcaron por duplicado y sellaron una presentación ideal. Julián Guerra fue quien descontó para la visita.

CECAP brilló en el Maiolino y ya se prepara para medirse con Deportivo Mainqué este martes. (Lujan Martínez)

Además, en la jornada sabatina también se produjo el regreso de Deportivo Godoy a la Liga Confluencia después de 34 años. El Rojinegro debutó como local y venció 2-1 a Deportivo Mainqué.

Por otro lado, en Cinco Saltos, Maracacinho se hizo fuerte de local y derrotó 2-1 a San Sebastián, mientras que Chichinales y Alto Valle empataron 0-0 en el Portal del Valle.

La fecha 2 se cerrará esta tarde, en el horario oficial de las 16: San Carlos de Allen recibirá a Experimental, mientras que San Isidro será local ante El Salvador.

La Zona Ascenso había iniciado su calendario el pasado domingo, con victoria de Independiente de Catriel por 2-0 ante Maracinho. Sin embargo, la mayoría de los partidos se pospusieron y se disputarán este martes.

A las 16, jugarán El Salvador – San Carlos y San Sebastián – San Isidro. Desde las 17, se disputarán otros dos encuentros en simultáneo: Experimental – Chichinales y Deportivo Mainqué – CECAP. La jornada se cerrará a las 20:30, con el cruce entre Alto Valle y Deportivo Godoy.