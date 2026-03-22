Fabián Enriquez será el entrenador de Cipolletti, en reemplazo del Chango Cravero

El año pasado fue asistente del Chango y ahora tomará la posta como DT: Fabián Enriquez. (Gentileza)

Luego del debut con derrota en el torneo Federal A, la comisión directiva de Cipolletti anunció que Fabián Enriquez será el nuevo entrenador del equipo Albinegro y estará en el banco de suplentes en el primer partido como local, el próximo domingo, ante San Martín de Mendoza.

El entrenador tomará la posta de Daniel Cravero, quien tuvo que dejar el cargo por problemas de salud, y también de Alejandro Barbona, quien se hizo cargo del equipo el viernes pasado ante Atenas, en Río Cuarto.

«La continuidad de un proceso»

n el comunicado que dio a conocer el club Albinegro sostiene que en “esta subcomisión de fútbol apostamos a la continuidad de un proceso que el club viene construyendo: trabajo, conocimiento del plantel y a una base que buscamos sostener”.

Y agrega que “Fabián es el único que conoce a la gran mayoría de estos jugadores, conoce el club y conoce lo que el Albinegro está buscando. Lo demostró el año pasado con un excelente trabajo a la par de Daniel Cravero”.

El flamante entrenador principal estará acompañado por Mario Valenzuela como ayudante de campo, Cristian Bravo como preparador físico y César Kurz como entrenador de arqueros, quien se mantiene en el cargo.