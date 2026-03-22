Después de 34 años, Deportivo Godoy volvió a la Liga Confluencia y tuvo un debut soñado

General Enrique Godoy sigue de fiesta. Hace unos días el pueblito valletano celebró sus 103 años y anoche la celebración tuvo continuidad con el retorno de Deportivo Godoy a la Liga Deportiva Confluencia después de 34 años.

El regreso fue un éxito para el Rojinegro porque debutó como local ante al más de 800 personas y sumó sus primeros tres puntos. Fue 2-1 ante Mainqué, en la fecha 2 del Apertura, por la zona ascenso.

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El encuentro arrancó parejo. Los dos equipos generaron chances, pero sobre el final del primer tiempo llegó el golpe de la visita. Ante un descuido de la defensa, Leonardo Barrales se filtró por la banda izquierda, cruzó la pelota y venció a Patricio Moreno. Fue el 1-0 para la visita.

Deportivo Godoy tuvo su debut como local ante Mainqué. (Foto: Mayra Diaz)

En el complemento, el partido ganó en intensidad. Mainqué se quedó con un hombre menos por una expulsión de Facundo Marín. Tras la infracción, Alonso Lerbanne se hizo cargo del tiro libre que pegó en el travesaño, rebotó en el arquero, terminó en gol y desató el festejo en las tribunas.

Con el 1-1, el conjunto de Leandro Barraza se adelantó en el campo y fue por más. Mainqué resistió como pudo, incluso con dos jugadores menos, pero el empuje del local tuvo recomenza. A los 32′, otra vez de pelota parada, Lerbanne la metió al área y Horacio Gutiérrez apareció para definir de derecha y poner el 2-1 definitivo.

Tras la noche soñada, en dialogo con Diario RÍO NEGRO, Leandro Barraza, analizó el debut de su equipo. «La sensación es muy linda. Tuvimos mucha llegada en el primer tiempo, pero jugaron los nervios del debut. Luego nos tranquilizamos, mantuvimos el orden y pudimos hacer nuestro juego«, comentó.

«Estoy contento, conforme por el sacrificio de los jugadores. Ellos deseaban representar a su club de la mejor manera». Leandro Barraza, DT de Deportivo Godoy

Respecto al desarrollo del encuentro, el técnico aseguró que «todos los partidos son difíciles». «No subestimamos. Es importante que nos mantengamos ordenados. En la charla del entretiempo les dije que estábamos bien, que iban a llegar las situaciones de gol. Ahora nos preparamos para enfrentar a Alto Valle, que será un equipo duro».

La jornada sabatina de la zona ascenso también tuvo el debut de CECAP. El conjunto roquense goleó 4-1 a Independiente de Catriel, otro de los que se sumó este año. Los goles fueron de Gerónimo Quinteros (2) y Alejandro Santillán (2). Julián Guerra descontó para la visita.

En Cinco Saltos hubo duelo de viejos conocidos. Maracacinho se hizo fuerte de local y ganó 2-1 ante San Sebastián. En el Portal del Valle, Chichinales y Alto Valle empataron sin goles.



La fecha 2 se cerrará esta tarde, en el horario oficial de las 16. San Carlos de Allen recibirá a Experimental, mientras que, San Isidro será local ante El Salvador.