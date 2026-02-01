Central y River no se sacaron ventajas en el Gigante de Arroyito: 0-0 en 90 minutos intensos
Rosario Central y River repartieron puntos en el Gigante de Arroyito, aunque entregaron un buen espectáculo y sostuvieron interrogantes hasta el final. Son dos de los candidatos en el Apertura de la Liga Profesional y por momentos, mostraron un buen nivel. Fue 0-0 y solo faltó el gol.
La intensidad marcó el inicio del juego. Los dos buscaron recuperar rápido el balón y a partir de ahí generaron algunas chances. El Millonario fue más paciente durante ese momento del partido, pero el Canalla apostó a ataques más directos y estuvo cerca dos veces antes de los 20: un remate de Coronel y un cabezazo fallido de Véliz.
Central eligió el sector derecho de su ataque durante el primer tiempo por dos razones: Lautaro Rivero estaba jugando allí de manera improvisada y ese es el sector de Ángel Di María, quien hizo un buen partido y, como siempre, fue uno de los mejores de la cancha.
Driussi, gol y llamado del VAR
A los 37, Sebastián Driussi abrió el marcador con un gran gesto técnico para controlar un rebote dentro del área, pero el VAR indicó una posición adelantada del delantero millonario y el resultado volvió a cero. En los minutos finales el roce creció y se vieron muchas infracciones. Rivero y Fausto Vera fueron amonestados en la visita antes del entretiempo.
El complemento arrancó con una chance para Central. Después de combinar con Duarte, Coronel quedó mano a mano con Beltrán en la primera, pero el joven arquero del Millonario se estiró al máximo y evitó la apertura del tanteador. El primer cuarto de hora fue de Central y esto quedó demostrado con el fastidio de Marcelo Gallardo, que pidió más participación a Juanfer Quintero y a Colidio, ausentes en ese momento del partido.
Una para el Canalla, otra para el Millo y pitazo final
A los 25, Beltrán volvió a ser fundamental para salvar a River en un cara a cara con Gaspar Duarte. El arquero achicó rápido y dejó sin chances al futbolista del Canalla. Cuatro minutos después, todo el Gigante reclamó penal de Salas a Di María, pero ni Tello ni el VAR vieron lo mismo.
Recién con el tiempo cumplido Aníbal Moreno logró inquietar a Jeremías Ledesma con un remate desde lejos que se fue abriendo y terminó saliendo muy cerca del palo. El equipo visitante no pudo generar muchas ocasiones de peligro en la segunda parte.
En la próxima fecha, Rosario Central visitará a Aldosivi en Mar del Plata y River será local ante Tigre, que mañana recibirá a Racing en Victoria y podría igualarlo en lo más alto de la tabla.
La síntesis
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti, Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo
Cambios: ST Gaspar Duarte por Copetti (RC), Maximiliano Salas por Driussi (R), 25 Marcos Acuña por Rivero (R), Giuliano Galoppo por Galván (R), Santiago Lencina por Quintero (R) y 32 Ian Subiabre por Colidio (R).
Árbitro: Facundo Tello
Estadio: Gigante de Arroyito
