Central y River no se sacaron ventajas en el Gigante de Arroyito: 0-0 en 90 minutos intensos

Fideo Di María, uno de los mejores de la cancha, controlado por Martínez Quarta y Montiel. (Clarín Fotografía)

Rosario Central y River repartieron puntos en el Gigante de Arroyito, aunque entregaron un buen espectáculo y sostuvieron interrogantes hasta el final. Son dos de los candidatos en el Apertura de la Liga Profesional y por momentos, mostraron un buen nivel. Fue 0-0 y solo faltó el gol.

La intensidad marcó el inicio del juego. Los dos buscaron recuperar rápido el balón y a partir de ahí generaron algunas chances. El Millonario fue más paciente durante ese momento del partido, pero el Canalla apostó a ataques más directos y estuvo cerca dos veces antes de los 20: un remate de Coronel y un cabezazo fallido de Véliz.

Central eligió el sector derecho de su ataque durante el primer tiempo por dos razones: Lautaro Rivero estaba jugando allí de manera improvisada y ese es el sector de Ángel Di María, quien hizo un buen partido y, como siempre, fue uno de los mejores de la cancha.

Juanfer tuvo un gran primer tiempo, pero bajó en el complemento. (Clarín Fotografía)

Driussi, gol y llamado del VAR

A los 37, Sebastián Driussi abrió el marcador con un gran gesto técnico para controlar un rebote dentro del área, pero el VAR indicó una posición adelantada del delantero millonario y el resultado volvió a cero. En los minutos finales el roce creció y se vieron muchas infracciones. Rivero y Fausto Vera fueron amonestados en la visita antes del entretiempo.

El Huevo Acuña tuvo sus primeros minutos del año y vio la amarilla. (Fotobaires)

El complemento arrancó con una chance para Central. Después de combinar con Duarte, Coronel quedó mano a mano con Beltrán en la primera, pero el joven arquero del Millonario se estiró al máximo y evitó la apertura del tanteador. El primer cuarto de hora fue de Central y esto quedó demostrado con el fastidio de Marcelo Gallardo, que pidió más participación a Juanfer Quintero y a Colidio, ausentes en ese momento del partido.

Véliz fue una amenaza constante, Paulo Díaz tuvo una nueva chance y cumplió. (Clarín Fotografía)

Una para el Canalla, otra para el Millo y pitazo final

A los 25, Beltrán volvió a ser fundamental para salvar a River en un cara a cara con Gaspar Duarte. El arquero achicó rápido y dejó sin chances al futbolista del Canalla. Cuatro minutos después, todo el Gigante reclamó penal de Salas a Di María, pero ni Tello ni el VAR vieron lo mismo.

Recién con el tiempo cumplido Aníbal Moreno logró inquietar a Jeremías Ledesma con un remate desde lejos que se fue abriendo y terminó saliendo muy cerca del palo. El equipo visitante no pudo generar muchas ocasiones de peligro en la segunda parte.

En la próxima fecha, Rosario Central visitará a Aldosivi en Mar del Plata y River será local ante Tigre, que mañana recibirá a Racing en Victoria y podría igualarlo en lo más alto de la tabla.

El Muñeco lo vivió a pleno en el Gigante de Arroyito. (Fotobaries)

La síntesis

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti, Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo

Cambios: ST Gaspar Duarte por Copetti (RC), Maximiliano Salas por Driussi (R), 25 Marcos Acuña por Rivero (R), Giuliano Galoppo por Galván (R), Santiago Lencina por Quintero (R) y 32 Ian Subiabre por Colidio (R).

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: Gigante de Arroyito