Con gol de Lautaro Blanco, Boca le gana a Newell’s en la Bombonera

Boca vence 1 a 0 con Newell's en la Bombonera con un gol de Lautaro Blanco en el debut de Santiago Ascacibar.

Redacción

Por Redacción

Santiago Ascacibar hace su debut en Boca. (Foto: Fotobaires)

Boca le gana 1 a 0 a Newell’s en la Bombonera con un gol de Lautaro Blanco en una buena jugada de Exequiel Zeballos. En el Xeneize debuta Santiago Ascacibar como titular.

A los 40 minutos, Boca abrió el marcador. Newell’s la perdió en el mediocampo, el Changuito Zeballos condujo y Lautaro Blanco definió al picársela a Gabriel Arias.

Santiago Ascacibar tiene su presentación en el mediocampo junto a Leandro Paredes y Ander Herrera. El otro debut es del del juvenil Gonzalo Gelini.

El joven de 19 años entró bien contra el Pincha y hoy tiene su chance en lugar de Kevin Zenón. Son los únicos cambios de Úbeda para este encuentro.

De esta manera, Boca salió con: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Herrera; Gelini, Zeballos y Zufiaurre.

Newell’s forma con: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch.


