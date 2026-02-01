Con gol de Lautaro Blanco, Boca le gana a Newell’s en la Bombonera

Boca le gana 1 a 0 a Newell’s en la Bombonera con un gol de Lautaro Blanco en una buena jugada de Exequiel Zeballos. En el Xeneize debuta Santiago Ascacibar como titular.

A los 40 minutos, Boca abrió el marcador. Newell’s la perdió en el mediocampo, el Changuito Zeballos condujo y Lautaro Blanco definió al picársela a Gabriel Arias.

¡¡JUSTO UN EX CANALLA!! ¡¡BLANCO SE LA PICÓ A ARIAS Y MARCÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE NEWELL'S EN LA BOMBONERA!!



📺 ESPN Premium pic.twitter.com/QY1krM1UY5 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026

Santiago Ascacibar tiene su presentación en el mediocampo junto a Leandro Paredes y Ander Herrera. El otro debut es del del juvenil Gonzalo Gelini.

El joven de 19 años entró bien contra el Pincha y hoy tiene su chance en lugar de Kevin Zenón. Son los únicos cambios de Úbeda para este encuentro.

De esta manera, Boca salió con: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Herrera; Gelini, Zeballos y Zufiaurre.

Newell’s forma con: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch.