Denuncian que afiliados de PAMI en Valle Medio no cuentan con atención cardiológica

Clínicas de la Patagonia suspenden la atención de guardia para afiliados de PAMI.

Desde el Colegio Médico de Valle Medio advierten que los afiliados de PAMI de la región no cuentan con atención cardiológica en el ámbito privado además de tener con dificultades en el sector de atención primaria. Esto se atribuyó a los topes en las prestaciones, la renuncia de cada vez más especialistas y la ausencia de respuestas por parte de la obra social ante los reclamos realizados.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Juan Carlos Gómez, presidente del Colegio Médico de Valle Medio, explicó: «los cardiólogos que encontraban limitaciones en su trabajo han renunciado como prestadores de PAMI y trabajan libremente como particulares«. Como consecuencia, los beneficiarios, en su mayoría jubilados, no cuentan con cobertura cardiológica privada en la zona.

Sumado a esto, desde agosto del año pasado la situación se viene agravando aún más, ya que los especialistas no perciben actualizaciones en sus haberes. «No tenemos incrementos de valores desde el mes de agosto del año pasado».

Además, Gómez cuestionó el esquema de topes de atención ya que se desconocen los criterios utilizados para establecer límites en turnos, estudios y prácticas médicas. «No conocemos cuáles son los límites ni hasta cuántos estudios se pueden realizar», sostuvo.

Tanto la falta de explicaciones oficiales sobre las restricciones aplicadas, como la ausencia de revisión en los honorarios trae como consecuencia el retiro de cada vez más profesionales en varias especialidades. «Están renunciando especialistas, biólogos, epidemiólogos. Se va complicando día a día la situación».

En cuánto al tratamiento de los pacientes con afecciones cardiológicas, mencionó que «se les debe complicar, porque se tienen que trasladar a otra localidad, al Alto Valle por ejemplo, para hacerse atender. Ahí les piden estudios, hacérselos, trasladarse, pagar medicaciones y demás, es complicada la situación».

La situación en el área de atención primaria: «Para cinco mil afiliados, tenemos cuatro médicos nada más»

En cuanto al estado de los médicos generalistas relató que desde hace dos o tres años vienen solicitando un aumento en la cantidad de doctores. «Para cinco mil afiliados, tenemos cuatro médicos nada más», problematizó.

Según mencionó, pese a las dificultades con la falta de personal y la ausencia de actualización salarial, son los únicos que continúan atendiendo consultas. «Si bien no tienen ese incremento de valores, están atendiendo normalmente con turnos. Con días de atención, con límites de turnos y una determinada cantidad de pacientes».

Gómez detalló que desde la Federación presentaron notas y reclamos formales ante las autoridades de PAMI para plantear estas inquietudes, pero afirmaron que hasta el momento no recibieron respuestas.

Si bien indicaron que en una oportunidad mantuvieron reuniones con el delegado regional, aseguraron que los planteos posteriores no tuvieron contestación.