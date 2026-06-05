Los espectáculos para disfrutar este fin de semana en Cipolletti, Roca y Neuquén

El show destacado

Organismo, rock y metal progesivo en Roca

Este sábado, la banda de rock y metal progresivo instrumental Organismo se presentará por primera vez en Roca. El show tendrá lugar en Vintage Bar (Belgrano 1537) y comenzará puntualmente a las 22.

La propuesta promete un recorrido musical intenso y variado, donde conviven momentos de gran energía con pasajes más atmosféricos y emotivos. Las entradas anticipadas pueden conseguirse comunicándose al teléfono 2984-876456.

Cipolletti

“Bonyur Tailandia”

Teatro

Una comedia explosiva llena de humor, enredos y situaciones completamente inesperadas.

Un viaje soñado a Tailandia termina convirtiéndose en una aventura delirante donde nada sale como estaba planeado.

Entre personajes desopilantes, secretos, confusiones y momentos absurdamente divertidos, la obra invita al público a desconectarse de todo y simplemente pasarla bien.

Todos los viernes de junio, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354). Reservá tus entradas en www.lcmticket.com o en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 17 a 21.

“Había una vez un amor”

Narración oral

Este viernes, desde las 21, la Escuela Patagónica de Narración Oral se presenta en Tierra Media Bar Cultural (Roca 1256). Allí nos convidarán textos agrupados en “Había una vez un amor”. La entrada es al sobre.

Neuquén

Video collage y Exhibición de Videoarte

En la ESBA

Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén, la Sala de Arte Emilio Saraco, el FAN Festival Audiovisual Neuquén y la Secretaría de Extensión de Escuela Superior de Bellas Artes se invita a dos actividades que se realizarán en el marco del cierre del Taller Nuevas Formas Audiovisuales coordinado por Milton Secchi Naput.

Este el sábado de 18:30 a 20.30 en la ESBA, Lanin 1947.

La entrada libre y gratuita y no requiere inscripción

18:30: Charla: Video collage: pequeño registro del aislamiento. A cargo de Lucía Vera.

19:30 Exhibición de Videoarte: Sincronomicon. Tratado oculto sobre cómo alinear imágenes, cuerpos, territorios y señales.

Curaduría Fabian Urban.

Pilotos del Tiempo

Música

Este sábado, a partir del mediodía, la banda Pilotos Del Tiempo se presenta en formato acústico en la Feria de Productores y Artesanos de China Muerta

La entrada es libre y gratuita.

“La suerte de la fea”

Teatro

Este viernes, a las 21, una nueva función de esta pieza unipersonal de Mauricio Kartún, dirigida por Silvana Feliziani y actuada por Laura Sarmiento. En El Arrimadero Teatro (Misiones 234). Anticipadas al 299 5713050.

“La penúltima oportunidad”

Teatro

Continua en cartelera “La Penúltima oportunidad”, una propuesta de teatro para mayores de 13 años que combina humor negro, ironía y una mirada tan ácida como desopilante sobre los vínculos humanos.

Dramaturgia de Rafael Bruza, dirección de Dardo Sánchez y las actuaciones de Silvana Feliziani y Laura Sarmiento.

Este domingo, a las 20, en El Arrimadero Tearo (Misiones 234)

Entradas $18.000 anticipadas / $20.000 en puerta

ALIAS: teatronqn.mp

Enviar comprobante al 299 5713050

Ámbito Histrión

Empieza junio y se renueva la cartelera de nuestro teatro.

Vení a ver los estrenos y reestrenos de este mes

“Bajo terapia”

Viernes – 21:30hs

Reservas: 2994530771

“Flores arrancadas a la niebla”

Sábado – 21:30hs

Reservas: 2994530771



“Un sueño, una noche, un verano”

Sábado – 21:00hs

Reservas: 2994299249

“Criaturas: Café Concert”

Sábado 6 – 23hs

Reservas: 299 4530771

“El velero desvelado” (¡ESTRENO!)

Domingo – 16hs

Reservas: 2994229708

“La Desgracia – El musical”

Domingo – 19hs

Reservas: 2995133151

Podés hacer todas tus reservas en https://teatrohistrion.com/

Teatro Ámbito Histrión – Chubut 240.

Deriva Teatro

Viernes, a las 21. Función danza x2: “Lumínele”, dirección de Andrea Briceño; y “Fulguria”, dirección de Laura González.

Domingo, a las 16.30: “El camino de Atilio”, títeres de la Mapu. Teatro para todas las infancias.

Deriva Teatro (Sarmiento 841) 1527497 y 299 4714266

“Historias dentro de

una almohada”

Teatro



Érase una vez un duende pícaro y ladrón que un buen día rompió la nube de los sueños y se llevó todas las historias, cuentos y fantasías que guardan las memorias de los niños a la hora de dormir.

Este duende astuto esconde su preciado botín en su almohada y así disfruta de él cada noche antes de ir a dormir en su rincón del bosque.

Narraciones, títeres, clown, marioneta y canciones son las que conforman esta obra.

Prepárate para sumergirte a un mundo lleno de magia, juego, risas, sensibilidad y fantasía.

Este domingo, a las 17, en Teneas (Leguizamón 1785)

Para adquirir tu entrada por WhatsApp: 2994708968

CTM – Claudio Tano Marciello

Presenta Vive



Claudio Tano Marciello presenta Vive, su más reciente trabajo con el proyecto CTM. Este sábado, a las 20, en Casino Magic (Planas 4004). Las entradas están disponibles a través de tuentrada.com.

Roca

De tango somos

Música

Este viernes, a las 21, en el Teatro de la Estación, el pianista Humberto Taglialegna y el cantante Luis Aguilar presentarán el espectáculo De Tango Somos, una cuidada selección de obras emblemáticas de la música popular ciudadana y un renovado encuentro con autores y compositores reconocidos del acervo tanguero.

Las entradas anticipadas a $ 8.000.- se pueden adquirir a través del 2984 695814.

Casa de la Cultura

9 de julio 1043



Viernes

21:30 IRIS + Eskracovia + La Psicodelia del Simio

Una noche para celebrar la música en todas sus formas. Latín Jazz, Rock Progresivo, Jazz Funk, Rock Psicodélico y muchos más cruces sonoros se unen en una propuesta única de la mano de tres bandas de la ciudad. | Entradas en las redes de las bandas o al 2984152725

Sábado

10 a 14 Feria agroecológica cultural | Entrada libre

10:30 2do encuentro “Nidoteca” – Avión que va, avión que viene. Poesía para volar.

Un espacio para compartir la palabra poética, despertar la imaginación y disfrutar en familia. Un encuentro pensado para bebés, niñxs y sus acompañantes, donde los cuentos, los juegos y la poesía invitan a volar juntos. | Inscripción en boletería o al 2984 760708 – 2984 351387| Facilita Marlys Fernández

21.00 Leo Maiello presenta “YO, sin culpa”, una charla en vivo que mezcla psicología, música, humor y reflexión en una experiencia íntima y honesta.

Un encuentro para cuestionar las culpas que cargamos, reconocernos en nuestras historias y salir un poco más livianos. | Entradas en boletería y ticketera: www.survivo.com.ar/evento/maeillo-yo-sin-culpa/

Ballet Clásico y Contemporáneo

Fundación Cultural Patagonia presenta al Ballet Clásico y Contemporáneo FCP con el espectáculo “Entre clásicos y neoclásicos. Programa mixto” en Roca. La propuesta estará en doble función en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263): viernes y sábado, a las 21.

El programa está compuesto por “El Corsario. Pas de deux” y “El Cascanueces. Pas de deux” . Luego de un breve intervalo, el Ballet interpretará “Who cares?”, una reposición coreográfica de lenguaje neoclásico, basada en el original de Balanchine.