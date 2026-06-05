Tras la derrota en el Senado, el Gobierno busca alternativas para impedir que Verónica Michelli asuma su cargo

Pese a todo lo sucedido en el Senado, con polémica previa e interna a cielo abierto, el Gobierno, con Javier Milei a la cabeza, se esforzó en celebrar “la reconstrucción del Poder Judicial”. Pero baraja opciones para que la jueza que desencadenó las disputas no asuma su cargo.

El pliego de Michelli: celebración forzada de Milei y alternativas para que no asuma

En Casa Rosada se encargaron de difundir un mensaje acerca de la jornada parlamentaria, en la que la Cámara alta aprobó el pliego de Verónica Michelli, cuya postulación fue vetada por la administración libertaria por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, junto con otros 73 magistrados.

“Fue un hito”, fue lo que se escuchó, bien en línea con el mensaje del Presidente y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Es decir, se ignoraron los disparos previos y la falta de coordinación entre la cúpula del Poder Ejecutivo (PE), compuesta por los hermanos Milei, y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien expuso diferencias en torno a la magistrada y ofreció su renuncia a La Libertad Avanza.

A partir de la luz verde en la Cámara baja, se puso en marcha un operativo paz para que no se notara la fragmentación y la derrota que sufrió el economista por tratar de dar de baja el pliego que desencadenó otra disputa. Sin embargo, en Balcarce 50 comenzaron a correr distintas versiones para que Milei termine ganando la batalla.

En principio, que el jefe de PEN no firme el decreto para su nombramiento formal. Es una posibilidad concreta que el oficialismo no descarta. Por otro lado, comenzó a circular la posibilidad de que Michelli no entre en funciones.

Básicamente porque su destino final es un tribunal que aún no ha sido creado. Incluso, en LLA especulan con que, si finalmente Milei la designa con su firma, la Corte Suprema podría frenar su nombramiento. Ya que hay varios juzgados creados por ley que, plantean en la Casa Rosada, no fueron todavía habilitados por el máximo tribunal de justicia. Ante la falta de fondos, se genera un freno automático para la creación de estos tribunales.

La designación de Michelli fue aprobada por 44 votos aportados por el peronismo, bloques dialoguistas y el libertario Francisco Paoltroni, y en contra lo hicieron 18 senadores de la Libertad Avanza, mientras que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y la radical chaqueña Silvina Schneider se abstuvieron.

Se ausentaron de la votación Luis Juez, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, y los peronistas Mariano Recalde, Adan Bahal, Marcelo Lewandowski y María Florencia López, y la macrista Andrea Maria Cristina.

Bullrich expresó: «Tengo una objeción de conciencia. Estoy convencida de que no se pueden atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos y estos se han merituado en los distintos pasos».

NA