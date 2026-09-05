Cerúndolo remontó un partido imposible ante Fritz y está en los octavos de final del US Open

Francisco Cerúndolo (25°) salió a la cancha para buscar por primera vez el boleto hacia los octavos de final del US Open 2026 con la difícil misión de enfrentar al potente local Taylor Fritz (10°), finalista en 2024. Empezó flojo y errático, pero reaccionó de manera brillante, lo dio vuelta y ganó por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4. Así, se metió en la segunda semana del último Grand Slam de la temporda, por primera vez en su carrera.

Durante el set inicial, el argentino comenzó muy cuesta arriba, cometiendo muchos errores no forzados y ante un rival de la jerarquía de Fritz eso generalmente sale caro: en un abrir y cerrar de ojos, el sudamericano sirvió 0-3 y con chances de 0-4. Aunque pudo lentamente meterse en partido, incluso nivelando las cosas y estableciendo el 3-4 y saque, aunque no pudo confirmar, cedió nuevamente y posteriormente el estadounidense selló el 6-3 a su favor.

El local tenía todo bajo control, pero se cayó a partir del tercero y el argentino pasó por caja. (AP)

En el segundo capítulo del desarrollo volvió a decir presente la irregularidad por parte de los dos tenistas. En primer medida, con una lluvia de fallos del sudamericano, Fritz llegó a estar 4-1 y saque, momento en el cual el norteamericano le dio vida a Francisco para que reacciones. A partir del break del nacido en Buenos Aires, el trámite se volvió parejo y hasta llegaron a haber opciones de equilibrar el set, aunque no se concretó y Taylor estableció el 6-4.

La gran reacción de Fran

El partido comenzó a elevar el nivel de tensión a partir del tercero, pese a que en el inicio nuevamente hubo una ruptura en el servicio de Fran. El porteño de 27 años, que en dos semanas estará en Neuquén con el equipo de Copa Davis, comenzó a provocar dudas en el juego de su rival y no solamente que recuperó la desventaja, sino que además se puso por encima y fue una diferencia que no soltó, para llevar el match a un cuarto parcial producto del 6-3.

El porteño mostró todo su repertorio a partir del tercer set y bajó a uno de los favoritos. (AP)

El último tramo del compromiso comenzó más que parejo, con los dos tenistas manteniendo el saque hasta que el albiceleste estuvo 3-4: 0-40 en favor del estadounidense que fue levantado por seis puntos consecutivos por el visitante y en el game siguiente quebró a puras bombas de drive. Posteriormente, hizo lo propio y abrochó una impresionante remontada que lo tuvo dos sets a cero abajo y break abajo en el tercero. Completó una obra genial y ahora sueña en grande.