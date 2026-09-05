Intensifican la búsqueda del nene de 4 años desaparecido tras caer a un canal en Fernández Oro

Las tareas se concentran en las inmediaciones del kilómetro 1209 de la Ruta 22. Imagen: Gentileza.

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó este sábado 5 de septiembre en el Alto Valle tras la caída de un auto a un canal de riego en inmediaciones de Fernández Oro. En el vehículo viajaba un matrimonio con su hijo de cuatro años, quien fue arrastrado por la fuerza del agua.

El siniestro se registró a la altura del sector conocido como Puente de Hierro. El automóvil circulaba por la zona cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y cayó al curso de agua.

Desesperada búsqueda en Fernández Oro para dar con un nene de 4 años que cayó a un canal

Desde la Comisaría 26 de Fernández Oro indicaron a DIARIO RIO NEGRO que las tareas de rastrillaje se extendieron durante todo el día: «Se buscó desde el sector donde cayó el vehículo hasta la desembocadura con el río, alrededor de tres kilómetros. Es un sector muy estrecho, con mucha vegetación y lleno de botellas, plástico, pedazos de colchones, asientos de vehículos, etcétera».

A su vez, las fuentes policiales detallaron los trabajos para optimizar los rastrillajes: «Están buscando desviar el cauce del desagüe para que merme la presión y la altura y poder hacer un mejor avistaje y hacer pasar los drones».

A su vez, el área de comunicación de la Fiscalía confirmó a este medio que las tareas se concentran en las inmediaciones del kilómetro 1209 de la Ruta 22, con la intervención conjunta de la Policía de Río Negro, Prefectura, Defensa Civil, bomberos y buzos.

El vehículo cayó durante la madrugada a un canal de Fernández Oro. Foto: gentileza, AN Allen.

«Se trabaja hasta última hora de hoy en la búsqueda. Se estima retomar mañana alrededor de las 8.30. El canal tiene mucha basura y muchas ramas», precisaron las autoridades a este medio.

Para facilitar las labores de rescate, el personal abocado al operativo gestiona acciones junto a la municipalidad para bajar el caudal de agua derivando parte del flujo hacia una laguna cercana. Además, las autoridades ya convocaron a más personal para reforzar la intervención durante la jornada del domingo.