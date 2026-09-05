Plaza Huincul: está en marcha el profesorado para la Educación Técnica Profesional

Plaza Huincul es una de las ciudades -junto a Añelo y San Martín de los Andes– que tendrá el profesorado de Educación Técnica Profesional. El convenio rubricado entre el municipio y el Gobierno provincial a través del Consejo Provincial de Educación, permitirá docentes en ejercicio de los establecimientos técnicos adquirir la formación pedagógica.

El acto de lanzamiento fue encabezado por el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Vidondo, a cargo de la intendencia huinculense.

Esta formación tiene una duración de tres años, de modalidad híbrida y cursada intensiva. En julio pasado se hizo el llamado a inscripción y se busca que los docentes de las Epet y Epea, que están en ejercicio y cuentan con una sólida formación de las especiliadades, incorporen el perfil pedagógico.

En Huincul, la apertura del profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional, se concretó en el centro cultural Gregorio Álvarez, del barrio Uno. «Estamos fomando a quienes van a formar las próximas generaciones. Apostar a la educación técnica es apostar al trabajo, la producción y el desarrollo», destacó en su discurso Vidondo.

Luego agregó que esta propuesta «tiene aún más valor en una ciudad como Plaza Huincul, con cuenta con una historia profundamente vinculada al conocimiento técnico, a la industria y a la energía». Subrayó que si se busca preparar a la ciudad para el futuro, primero «tenemos que preparar a las personas que van a construirla».

El profesorado se dictará en las instalaciones de la subsecretaría de Capacitación del municipio. Como la carrera está orientada a las personas que cuentan con un título secundario técnico y ejercen la docencia en las escuelas técnicas. El objetivo es fortalecer su formación pedagógica y preparar a los nuevos docentes para el nivel técnico profesional.

En el convenio se acordó que Provincia esté a cargo el acompañamiento académico y la conformación del equipo docente y administrativo, mientras que el municipio dispone de las instalaciones y recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta.

El profesorado quedó oficialmente habilitado en Plaza Huincul. (Foto: Gentileza)

En qué consiste la carrera

Este profesorado tendrá una duración de tres años y es gratuito. Se espera que cumplan una carga total de 1.792 horas reloj, según el plan de estudios aprobado. Está contemplado un régimen de cursada quincenal intensiva, con clases presenciales los viernes de 18 a 22.30, y los sábados de 8.30 a 12.30 y de 13.30 a 17.30. Se realizarán actividades semanales con modalidad virtual asincrónica.

A lo largo de la formación, se avanzará sobre un enfoque de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTS y A), orientado a que la enseñanza del saber técnico se haga en estrecha relación con su impacto social, ambiental y territorial. La matriz energética regional, el desarrollo de Vaca Muerta y la transición energética serán ejes centrales.

Habrá Trayectos de Actualización Técnica (TAT) que aplica el sistema de certificación por créditos mediante la presentación de portafolios de evidencias. Esta modalidad de acreditación permite reconocer la formación continua de los técnicos, y valida sus saberes socioproductivos.

El tercero está en relación con el Trabajo en Pareja Pedagógica e Interdisciplina. Y, por último, la Formación Situada en territorio: por lo que la Práctica Profesional Docente será íntegramente presencial en las escuelas técnicas y agropecuarias involucradas, según se informó.

En el acto estuvieron presentes además,la subsecretaria de Capacitación, Soledad Almendra; la referente de INET Jazmín Belossi; el asesor de la coordinación de Niveles y Modalidades, Alex Moreira; las coordinadoras del Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional, Nilda Cofré, coordinadora general, y Cynthia Aguilera, coordinadora de sede Plaza Huincul; junto a los equipos directivos de las instituciones educativas EPET Nº 1 y EPET Nº 10.