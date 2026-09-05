Con más de un centenar de reproductores Angus y Hereford, arrancó la 49° Expo Ganadera en Río Colorado

La 49° Exposición Ganadera, Comercial e Industrial de la Sociedad Rural de Río Colorado avanza este fin de semana con una fotografía que combina alivio y cautela. Donde cabañas netamente patagónicas presentaron los reproductores de las razas Aberdeen Angus y Hereford, en un remate que las firmas consignatarias Otermín-Massini, La Cooperativa Ganadera, Prieto y Vita y Puig-Ruano, ofrecerán este domingo tras el acto oficial con presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales.

La muestra ganadera reunió a 18 cabañas más de un centenar de reproductores de las razas Aberdeen Angus y Hereford, en un clima de mayor optimismo por la mejora de las lluvias. Sin embargo, el departamento Pichi Mahuida arrastra todavía la salida de más de 40.000 vientres durante los años de sequía, mientras la provincia exhibe en la muestra un crecimiento del rodeo que en una década casi se duplicó.

El clima adverso de este sábado que acompañó buena parte de la muestra amenaza la afluencia de público que cada año se acerca de manera gratuita a disfrutar de la parte comercial, social y cultural del evento. Paradójicamente, esa misma condición climática es la que mantiene de buen humor a los productores: las lluvias registradas entre el otoño y el invierno permitieron una recomposición de los pastizales del departamento Pichi Mahuida, castigado en los últimos años por la sequía.

DIARIO RÍO NEGRO presente en la Expo ganadera de Río Colorado. Foto: Jorge Tanos

El presidente de la Sociedad Rural, Pablo Castillo, planteó el cambio climático como uno de los factores centrales del optimismo con el que arrancó esta edición, atribuido a las precipitaciones de mediados de julio que reactivaron la oferta forrajera.

El respaldo técnico llegó del Radar Ganadero del INTA, cuya edición correspondiente a julio (publicada el 14 de agosto y elaborada con información de 100 establecimientos y 25 agencias de extensión) confirmó una mejora general en la productividad de los pastizales patagónicos, aunque advirtió que persisten zonas críticas, particularmente en el centro-sur de la región.

El secretario de Ganadería provincial, Norberto Bassi, que se encuentra en Río Colorado, coincidió con ese diagnóstico y agregó un matiz: la mejora llegó antes a la zona atlántica y de manera más tardía al centro-sur, la cordillera y la precordillera.

Pero la propia Rural es la que marca los límites de ese optimismo. La recuperación productiva, señalan desde la entidad, tiene tres etapas que no ocurren al mismo tiempo: primero, recomponer el suelo y la capacidad forrajera de los campos; después, reconstruir el stock ganadero perdido; y por último, generar condiciones para ampliar mercados. Que haya llovido no significa, todavía, que hayan vuelto las vacas.

Ahí aparece el dato que explica la cautela: la Sociedad Rural había advertido meses atrás sobre la salida de más de 40.000 vientres del departamento Pichi Mahuida a raíz de la sequía prolongada, un drenaje que dejó a las infraestructuras de encierre comunitario trabajando al límite de su capacidad y que ahora condiciona la velocidad con la que podrá recomponerse el rodeo local.

Una provincia que casi duplicó su rodeo en diez años

Mientras Pichi Mahuida procesa ese rezago, los números que exhibe Río Negro en su conjunto muestran otra escala. Según datos oficiales difundidos por el Gobierno provincial, el rodeo bovino rionegrino pasó de aproximadamente 400.000 a cerca de 700.000 cabezas en poco más de una década. En el mismo período, la eficiencia reproductiva subió del 52 al 62 por ciento, la faena local creció un 70 por ciento hasta ubicarse en unas 170.000 cabezas anuales y la cantidad de cabañas dedicadas a la genética local pasó de 10 a 25.

Ese crecimiento no se explica solo por más animales, sino también por más alimento disponible dentro de la propia provincia: la superficie sembrada con maíz pasó de unas 12.000 a 28.000 hectáreas, mientras que las pasturas y forrajeras superan hoy las 50.000 hectáreas.

Río Colorado – Feria Ganadera – Jorge Tanos.

El ministro Carlos Banacloy vinculó ese proceso con una política sostenida de agua, infraestructura y financiamiento impulsada por la gestión del gobernador Alberto Weretilneck.

Para Río Colorado en particular, el eje pasa por el forraje, el acceso al agua y las obras de infraestructura, con trabajos en marcha en tomas y canales de Salto Andersen, Colonia Reig y las colonias Juliá y Echarren, además de la incorporación de la zona al Plan de Conectividad Rural.

La genética patagónica, de necesidad sanitaria a fortaleza productiva

Uno de los ejes de fondo de la muestra es la consolidación de una genética adaptada al ambiente patagónico. Bassi explicó que, durante aproximadamente 15 años, la provincia trabajó para reducir la histórica dependencia de reproductores traídos de la Pampa Húmeda, apostando por animales de tamaño moderado, más aptos para el pastoreo en campos de secano con menor disponibilidad de pasto que la zona pampeana.

Ese desarrollo tomó impulso adicional a partir del estatus sanitario de la Patagonia como zona libre de aftosa sin vacunación, condición que facilitó el acceso a mercados internacionales de mayor valor.

Río Colorado – Feria Ganadera – Jorge Tanos.

El resultado, según fuentes del sector, es que las cabañas rionegrinas empezaron a competir en exposiciones de alcance nacional, con actuaciones destacadas en Palermo. Las razas dominantes en Río Colorado siguen siendo Hereford y Aberdeen Angus, aunque ya asoma una incorporación incipiente de la Limangus, cruza entre Limousin y Angus, también orientada a campos de menor producción forrajera.

Esa genética es, para Río Colorado, algo más que una vidriera de exposición: los reproductores que salgan a pista este domingo son, en los hechos, una de las herramientas con las que el departamento intentará reconstruir los rodeos perdidos durante la sequía.

El financiamiento, sin la volatilidad de otros años

En el plano económico, Castillo remarcó una diferencia respecto de ediciones anteriores: la menor volatilidad de las tasas de interés, sin el condicionamiento de definiciones de último momento, permitió sostener el esquema habitual de financiamiento a 90 más 90 días, respaldado por el Plan Ganadero del Gobierno de Río Negro. De todos modos, en el sector reconocen que persiste una tensión entre el aumento de costos, de combustibles e insumos dolarizados, entre otros y un precio del kilo vivo que no siempre acompaña a la inflación que llega a la góndola.

El propio INTA, en su informe de precios ganaderos de julio publicado en agosto, había registrado movimientos dispares según especie y región, con subas en varias categorías de faena.

Esa ecuación es, justamente, la pregunta que el remate de este domingo puede empezar a responder: si la mejora climática y el salto de la genética rionegrina se traducen en valores firmes para los reproductores, o si el mercado sigue mostrando la misma cautela de los últimos ejercicios.

Barrera sanitaria, marco legal y reclamos pendientes

La agenda gremial de la muestra reafirmó posiciones ya conocidas del sector. Castillo volvió a plantear que la barrera zoofitosanitaria al sur del río Colorado debe mantenerse intacta, al cumplirse un año de las discusiones por su flexibilización, e insistió en que el precio de la carne responde a factores macroeconómicos y de demanda, y no al sostenimiento de esa protección sanitaria, que la entidad considera parte del patrimonio productivo de la Patagonia.

En el plano legislativo, desde la Rural reclamaron avanzar con la actualización de la Ley de Carnes y con la modernización de la Ley de Marcas y Señales, para agilizar los trámites de pequeños y medianos productores.

En materia de seguridad, la entidad reconoció una articulación constante con las patrullas rurales de la Policía de Río Negro, pero volvió a señalar que el cuello de botella está en la respuesta del sistema judicial frente a los casos de abigeato y daños en establecimientos, como cortes de alambrados.

Desde la conducción ruralista insistieron en la importancia de formalizar cada denuncia, no tanto por la expectativa de una resolución inmediata sino para sostener con estadísticas los reclamos ante la Justicia.

A esa agenda se sumó el pedido de herramientas de control poblacional sobre especies como el jabalí y el guanaco, que generan pérdidas en cultivos y reservas forrajeras.

Más que un remate: una vidriera regional

Además del negocio ganadero, la muestra volvió a incorporar la exposición de aves y conejos, con la participación de 12 cabañas y jura y remate propios, y el Gobierno provincial confirmó actividades gastronómicas y de promoción de productos regionales entre ellos, carne de jabalí, dentro del programa Punto Río Negro.

Son señales de que la Expo funciona, además de como remate reproductivo, como punto de encuentro productivo y social de la comarca.

El predio ferial, sobre la ruta 22, mantiene además sus habituales puestos comerciales, donde firmas y comercios de la zona exhiben sus productos durante los días que dura la muestra.

Reproductores adaptados para la reconstrucción

Durante las jornadas de clasificación en río Colorado, los jurados de Hereford y Angus destacaron el nivel biológico de los ejemplares presentados, asignando las cucardas principales tras disputas ajustadas en cada categoría. El juzgamiento priorizó el biotipo moderado, una característica funcional para la oferta nutricional de los campos de secano.

El cierre de la muestra tiene como eje central el acto oficial con la participación de autoridades gubernamentales y dirigentes de las entidades rurales regionales, seguido por el tradicional almuerzo de camaradería.

El punto culminante de la edición se traslada al martillo de las casas consignatarias durante la subasta de reproductores. Las ventas determinarán los valores de referencia para los toros y vaquillonas de elite que saldrán a búsqueda de destino, fijando las pautas de valores que regirán en las próximas exposiciones del circuito rionegrino.