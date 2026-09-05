La provincia cede tierras en El Bolsón para trabajadores de Aguas Rionegrinas

El acuerdo se firmó entre la Secretaría de Energía, ARSA y el gremio Sitsa. Foto: gentileza.

Quince trabajadores de Aguas Rionegrinas de El Bolsón podrán construir sus viviendas en terrenos ubicados en la zona de la planta potabilizadora de esa localidad cedidos en comodato por el gobierno de Río Negro.

Para tal fin se firmó un convenio entre la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el superintendente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Néstor Pérez; y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Saneamiento de Río Negro (SITSA), Cristina Marcellini.

Confini destacó el valor de poder contar con un terreno para construir la casa propia y expresó sus deseos «que los trabajadores de ARSA puedan construir allí una historia de vida», mientras que Pérez explicó que se trata de un acuerdo del gobernador Alberto Weretilneck con la responsable del sindicato, con el objetivo los ceda a sus afiliados para que trabajadores de la localidad tengan una propiedad donde construir sus casas.

Pérez señaló que «nosotros intervenimos porque son terrenos del DPA, entonces hoy estamos haciendo una cesión primaria que después tiene que ser ratificar con una ley».

Por su parte, Marcellini, celebró el acuerdo y manifestó que «es un día de felicidad porque se está concretando algo que veníamos buscando de hace un tiempo con todas estas gestiones para acceder a lotes» y agradeció «a la Secretaría de Energía y al señor Gobernador de la provincia que escuchó hace un tiempo esta necesidad tan sentida que tienen los trabajadores de poder acceder a una tierra que será su vivienda para la familia».

Finalmente, el Gerente General de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, destacó la posibilidad de acompañar el inicio legal de un camino para que 15 trabajadores de Aguas Rionegrinas de El Bolsón puedan concretar el sueño de construir su casa.