Repavimentación en Neuquén: avanzan las obras sobre 15 cuadras de Alderete

La Municipalidad de Neuquén avanza con la repavimentación de 15 cuadras de la calle Alderete, en el marco del plan que busca renovar unas 500 arterias por año y priorizar las calles más antiguas de la ciudad.

El Municipio de Neuquén renueva Alderete

Los trabajos comenzaron en la intersección de Alderete y Entre Ríos y se desarrollan hacia el este, con el objetivo de completar la intervención hasta el sector de Ilia. Actualmente, en ese tramo se realiza la colocación de la nueva carpeta asfáltica.

“Alderete es una de las troncales que tienen muchos años ya. La estamos repavimentando, o sea que va a quedar totalmente nueva”, explicó Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

El funcionario señaló que las calles con más de 20 o 25 años de antigüedad suelen presentar fisuras que permiten el ingreso de humedad y aceleran su deterioro, provocando la aparición de baches. En ese sentido, destacó que el programa de repavimentación “vino para quedarse”.

La modalidad de trabajo contempla, cuando las condiciones lo permiten, intervenir media calzada para reducir el impacto sobre el tránsito. En los sectores donde esto no es posible, se trabaja sobre la calzada completa y se realizan cortes temporarios. Según Nicola, el fresado demanda algunas horas de interrupción, mientras que luego la circulación se habilita hasta el momento de colocar y compactar la nueva carpeta.

El plan de repavimentación se complementa con las obras de pavimentación que se ejecutan en los barrios neuquinos. Desde el municipio indicaron que durante 2025 se alcanzaron unas 3.400 cuadras y que el objetivo para este año es continuar ampliando la cobertura hasta llegar al 100% de la ciudad asfaltada.

Entre las arterias ya renovadas se encuentran Bahía Blanca, San Martín, Obrero Argentino, Belgrano, Casimiro Gómez, Novella y Moritán, además de Islas Malvinas, Miguel A. Camino, Alfonsina Storni y Bouquet Roldán.