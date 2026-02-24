Chacho Coudet pica en punta para suceder a Marcelo Gallardo en el banco de River

El entrenador tiene contrato con Alavés, pero asoma como el primer candidato para River. (Archivo)

La interminable lista de nombres que suenan para el banco de River, luego de la salida de Marcelo Gallardo, tiene un podio que está integrado por Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari. Y ese parece ser el orden de prioridades, porque en las últimas horas hubo avances desde el entorno de Chacho, hoy entrenador de Deportivo Alavés.

El representante Christian Bragarnik ofreció los servicios del ex DT de Racing y Central y de esta manera se metió de lleno en la carrera por el banco. La propuesta llegó a Núñez mientras se terminaba de definir la salida de Gallardo, que este jueves, ante Banfield, dejará oficialmente su cargo tras la derrota frente a Vélez.

La dirigencia recibió el acercamiento en medio de un clima convulsionado. Con el ciclo del Muñeco agotado y el equipo golpeado futbolísticamente, el nombre del Chacho empezó a tomar fuerza como alternativa concreta para iniciar una nueva etapa en el Monumental.

Contrato vigente y pelea en la zona baja

El entrenador tiene contrato vigente en España. Tiene contrato con Alavés hasta junio y atraviesa un tramo decisivo de la temporada. El conjunto se ubica 15° en La Liga, apenas dos puntos por encima del descenso.

Su continuidad en Europa no está descartada. Si logra mantener la categoría, en el club español evalúan ofrecerle la renovación, lo que podría transformarse en un obstáculo para cualquier avance formal desde Argentina en el corto plazo.

Con el banco vacante, la conducción millonaria acelera definiciones. El ofrecimiento ya está sobre la mesa y el nombre del Chacho aparece como el primero en escena en un momento clave para el futuro deportivo del club. Todavía no se sabe marcaron los números de los celulares de Crespo y Solari, y por eso Coudet pica en punta.