Gallardo renunció: dirige ante Banfield y se despide de River

Luego de la derrota ante Vélez el domingo, Marcelo Gallardo pidió 24 horas para reflexionar sobre su continuidad como director técnico de River y en ese lapso ocurrió de todo. Desde el momento en que no acudió a la conferencia de prensa posterior a la caída frente al Fortín, los rumores de renuncia se multiplicaron y lo primero que salió a escena fue una supuesta despedida en cancha, como había ocurrido con Martín Demichelis.

Finalmente, la decisión quedó confirmada: Gallardo dirigirá este jueves ante Banfield en el estadio Monumental y luego dejará su cargo. Será su último partido al frente del equipo. “El jueves será mi último partido. Me invaden la emoción y el dolor”, señaló el entrenador en un comunicado oficial que publicó el club.

Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

Cómo se tomó la decisión: cumbre en River Camp

Las 24 horas fueron frenéticas, con reunión de la comisión directiva en el estadio durante el mediodía y todos los dirigentes expectantes a la determinación del técnico más ganador de la historia del club. Aunque los jugadores estaban convocados para las 18, el entrenador llegó mucho antes, minutos después de las 16, y se reunió con los integrantes del cuerpo técnico.

Gallardo tuvo un cara a cara con el plantel y, tras dos horas, algunos futbolistas abandonaron el predio por la puerta principal, mientras que otros optaron por una salida alternativa. Ese hermetismo llenó de interrogantes la historia, pero con el correr de las horas la versión de una salida tomó cada vez más fuerza.

Hinchas del Millonario se acercaron al predio de Ezeiza durante la jornada del lunes. (Clarín Fotografía)

Cuando el DT arribó al predio ya estaba presente Enzo Francescoli, manager deportivo y hombre de extrema confianza de Gallardo. Sin embargo, un enroque inesperado volvió a agitar los rumores cuando el uruguayo se retiró de River Camp y, minutos más tarde, llegó el presidente Stefano Di Carlo.

El pope y el entrenador se reunieron a solas y allí se terminó de definir el escenario: Gallardo comunicó que dirigirá ante Banfield y luego dará un paso al costado. La postura de la comisión directiva se mantuvo firme durante todo el proceso y nunca evaluó la posibilidad de despedirlo.

Los nombres que están sonando

Con la salida ya resuelta, empezaron a circular nombres para sucederlo en el banco de suplentes. Algunos surgieron con fuerza, como Hernán Crespo, Eduardo “Chacho” Coudet o Santiago Solari (aunque los tres se encuentran con trabajo), mientras que otros quedaron rápidamente descartados y se transformaron en simples versiones, como Ariel Holan, Jorge Sampaoli e incluso Ramón Díaz, muy querido por el hincha, pero sin chances reales en este contexto.

Gallardo pidió tiempo, lo tuvo y tomó una decisión. Con una espalda enorme dentro del club y una historia cargada de títulos, entiende que su ciclo llegó a su fin. El jueves, ante Banfield, hablará su equipo, golpeado y plagado de lesiones, y el hincha dará su último veredicto en un Monumental colmado, que se prepara para despedir con homenaje al entrenador más exitoso de todos los tiempos.

Los números del segundo ciclo de Gallardo

El regreso de Marcelo Gallardo a River, iniciado en agosto de 2024 tras la salida de Martín Demichelis, se extendió durante 18 meses y estuvo lejos de las expectativas que había generado. El entrenador dirigió 85 partidos, con un balance de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, lo que arroja una efectividad del 53,72%.

Si bien el primer semestre mostró cierta estabilidad —con 10 triunfos, 10 empates y cinco caídas en 25 encuentros—, el quiebre se produjo en 2025, luego de la eliminación en la Copa Libertadores frente a Palmeiras. A partir de ese golpe, el equipo entró en una curva descendente que terminó marcando el final del ciclo.

En el tramo final, el Millonario se convirtió en el equipo que más partidos perdió en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional, con 10 derrotas, y acumuló 12 caídas en los últimos 20 encuentros, una estadística que el club no registraba desde 1910. La derrota ante Vélez en Liniers terminó de confirmar un fin de ciclo irreversible.