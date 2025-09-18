Champions League: triunfos de Barcelona y Manchester City, con récord de Haaland

El Bayer Leverkusen, con Equi Fernández y el Diablito Echeverri, rescató un empate agónico por 2 a 2 ante el Copenhague en Dinamarca, en la primera fecha de la fase de liga de la Champions League, donde hubo victorias de Manchester City y Barcelona.

El equipo alemán, en el inicio del ciclo de Kasper Hjulmand como DT, igualó gracias a un gol en contra. El sueco Jordan Larsson y el brasileño Robert marcaron para los locales y los goles de la visita los hicieron el español Alejandro Grimaldo y el griego nacionalizado neerlandés Pantelis Hatzidiakos, en contra.

En Bélgica, Brujas arrolló al Mónaco 4 a 1 con goles del alemán Nicolo Tresoldi, el nigeriano Raphael Onyedika, Hans Vanaken y el francés Mamadou Dikhon, mientras que el español Ansu Fati marcó el descuento para los franceses en el tramo final.

Triunfos del Manchester City y del Barcelona

En Manchester, el City de Guardiola le ganó 2 a 0 al Napoli, con el regreso del belga Kevin De Bruyne al lugar donde fue figura. Los goles fueron del noruego Erling Haaland (llegó a 50 goles en 49 partidos por la Champions) y el belga Jeremy Doku.

Por su parte, en Newcastle, el inglés Marcus Rashford hizo los dos tantos del Barcelona para imponerse 2 a 1 a los locales que descontaron en el final con tanto de Anthony Gordon.

En los otros dos partidos de la jornada de este jueves por la Champions League el Eintracht Frankfurt alemán goleó 5 a 1 al Galatasaray que tuvo el ingreso de Mauro Icardi y el Sporting Lisboa superó 4 a 1 al Kairat Almaty de Kazajistán.