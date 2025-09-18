Malas noticias en River: se confirmó la lesión de Sebastián Driussi y es baja para la vuelta con Palmeiras

River sufrió una dura derrota ante Palmeiras por la Copa Libertadores, pero además del resultado, Marcelo Gallardo sufrió otra mala noticia: la lesión de Sebastián Driussi, una de sus principales cartas en ataque.

El delantero salió reemplazado en el inicio del complemento en el Monumental y encendió las alarmas del cuerpo técnico para el cruce de vuelta en Brasil. Pero este jueves, luego de realizarse estudios se confirmó su lesión. El Gordo sufrió un desgarro el bíceps femoral de su pierna izquierda y no podrá estar en el duelo clave.

Una baja sensible para el Muñeco teniendo en cuenta que es ni más ni menos que el máximo goleador del Millonario, con 10 festejos, en lo que va de 2025.

Su reacción al pedir el cambio sentado en el césped al minuto 57 y luego al ubicarse en el banco no solo se debió a la derrota parcial. El delantero sabia que la molestia lo dejaba afuera del cruce en el Allianz Parque y esta tarde se confirmó el diagnóstico luego de los estudios por imágenes realizados en la Clínica Rossi antes de la práctica en el Camp.

Driussi, que ya se había perdido los partidos más importantes del Mundial de Clubes por una lesión en el tobillo que le demandó una extensa recuperación, nuevamente será baja en un duelo trascendental para el futuro de la Banda.

El posible reemplazante de Sebastián Driussi para el duelo ante Palmeiras

Sin Driussi, Gallardo tendrá que meter mano obligada en el ataque. El principal candidato para reemplazarlo es justamente el segundo goleador del equipo en el año, Colidio pica en punta, mientras que Borja, de buen ingreso y que casi anota un 2-2, es otro candidato.