Chapa nacional: Joaquín Gorlero Pizarro y Martín Alessi dieron cátedra en el ProKart

En el trazado semipermanente de Centenario se llevó a cabo la sexta fecha de la temporada 2026 del ProKart. La categoría reforzó su gran momento, con 146 karts en pista a la hora de clasificar y exponentes nacionales que se hicieron presentes durante todo el fin de semana.

Joaquín Gorlero Pizarro fue el gran destacado. Luego de la pole de Lucciano Pessino, y el triunfo de Bustelo en la serie, brilló en la prefinal con un par de maniobras de alto nivel y eso le permitió largar la final desde la posición de privilegio. En la prueba decisiva, lideró de principio a fin y le terminó sacando 8s2 a Federico Bustelo. Tercero llegó Santiago Jara. Ahora, la divisional tiene seis ganadores diferentes a lo largo del año: Pessino, Herbsonmer, Juan Alessi, Jara y Lanigau fueron los otros vencedores.

Alessi dominó en la Súper Sudam Master

El otro que mostró sus cualidades fue Martín Alessi, quien habitualmente participa del Turismo Pista. En la Súper Sudam Máster, irrumpió en la final y le ganó por 7s6 a Esteban Pach, quien con cuatro triunfos es el habitual dominador. Detrás de ellos, en el tercer lugar, terminó Juan Pablo Bonoris. Julián Pessino había hecho la pole, Pach dominó la serie y la pre final, pero nada pudo hacer ante Alessi en la final.

Alessi le puso freno al dominio de Pach.

Uno que volvió con todo a la Light 150 fue Gianfranco Arcagni, quien se subió a lo más alto del podio, luego de imponerse en la final más ajustada del fin de semana. Le ganó por apenas 388 milésimas a Martín Cabrera. Tercero, a 2s6 llegó Tomás Baeza. Nicolás Pérez había hecho la pole position, Gastón Gómez se quedó con la serie y Arcagni se había quedado con la prefinal. 32 máquinas largaron la carrera y hubo que implementar el repechaje ante la gran cantidad de inscriptos.

Aplausos para Arcagni, dueño de la victoria en la Light 150.

Maraschini en 150, Rossi en 125

En la 150 Pista, volvió al triunfo Agustín Maraschini, que ya había ganado en la tercera fecha. Sami Mendaña dominó en la clasificación, la serie y la prefinal, pero luego de una entretenida carrera quedó segundo, a 1s8 del piloto de Centenario. Tercero llegó Julián Riquelme, a 3s6.

Maraschini, marcó el camino en la competitiva 150 Pista.

Luego de un año y medio sin victorias, en la Junior 125 se impuso Pedro Rossi, con un buen margen de 10s7 sobre Joaquín Bruno. Tercero quedó Valentino Mangini, a 11s4. Noah Vasicek había hecho la pole, Tomás Massa se quedó con la serie y Rossi dominó la pre-final.

En la Junior 150 obtuvo su primer triunfo Guido Ferreyra, que le ganó por 3s7 a Soel Garófalo. El tercer escalón del podio fue para Lautaro Reyes, que terminó a 5s4. Garófalo fue el mas veloz del sábado, quedándose con la pole y la serie. Por su parte, Benjamín Jara ganó la prefinal. Luego tuvo que abandonar en la batería decisiva.

Triunfos de Douglas, Lanigau y Loverde

En la Varilleros ratificó su dominio Eric Douglas, quien ya suma tres victorias en el año. En la final le sacó 2s8 a Nicolás Morinigo, que venía de ganar la fecha anterior. Luego de dominar la clasificación, la serie y la prefinal, Sebastián Reyes se tuvo que conformar con el tercer lugar del podio.

El Varilleros dominó Eric Douglas, luego de un gran duelo con Nicolás Morinigo.

En la Promocional ganó por tercera ocasión Cassio Lanigau, por delante de Valentino Marucci y Genaro Fernández Salvioni. Ya en la Escuela, el triunfo fue para Bautista González. Benicio Lobos fue segundo y Valentín Cárdenas tercero.

Cabe destacar que en la Light 150 Graduados el podio estuvo conformado por Gustavo Loverde, Leandro Cerda y Maximiliano Amores. Por último, el podio de la 150 Pista Graduados fue para Juan Blanco, Jorge Matlach y Gonzalo Aqueveque.

La próxima fecha tendrá lugar entre el 12 y 13 de septiembre en el autódromo de General Roca.