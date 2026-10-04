Ráfagas de hasta 70 km/h para gran parte de Neuquén y Río Negro, y alerta por nevadas en la cordillera este domingo 4 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó viento y ráfagas para gran parte de Neuquén y Río Negro este domingo 4 de octubre. Además, hay una alerta por nevadas para un sector de la cordillera.

Conocé las condiciones del tiempo para el Alto Valle, la costa y la cordillera.

Ráfagas en el Alto Valle y la Costa este domingo 4 de octubre

En el Alto Valle estará parcialmente nublado este domingo. En Neuquén la máxima será de 19°C. Se esperan ráfagas de hasta 60 km/h, siendo durante la tarde las de mayor intensidad. En Roca también se espera una jornada ventosa y una temperatura que no superará los 20°C, indicó el SMN.

En tanto, en San Antonio Oeste las ráfagas alcanzarán los 70 kilómetros por hora. Disminuirá su intensidad durante la noche. En Viedma, la temperatura oscilará entre 8°y 19°C, y predominará el viento.

Alerta por nieve en la cordillera: las zonas afectadas

En la cordillera estará ventoso. En San Martín de los Andes habrá lluvias y neviscas.

Para la zona de En Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu, Ñorquincó hay una alerta por intensas nevadas durante esta mañana. «El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm. En las regiones de menor elevación, la precipitación puede darse en forma de lluvia.