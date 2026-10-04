Crimen en Palermo: un joven extranjero fue ejecutado en su departamento e investigan posible nexo narco

Un brutal homicidio conmocionó al barrio porteño de Palermo durante el fin de semana, cuando un ciudadano de nacionalidad uruguaya fue ejecutado a balazos en el interior de su vivienda.

Según reportó La Nación, el violento episodio tuvo lugar en un departamento situado en la calle Costa Rica al 5200, sitio al que los efectivos de la Policía de la Ciudad arribaron tras recibir una alerta de emergencia a través de un llamado al 911. La víctima, de 29 años, se encontraba radicada en la Argentina desde hacía apenas unas pocas semanas, un dato sobre su estadía que fue confirmado a Infobae por fuentes judiciales vinculadas al expediente.

El ataque se concretó durante la madrugada, momento en el que el joven asesinado se encontraba acompañado por miembros de su círculo íntimo familiar. Fueron precisamente estos allegados quienes relataron a los uniformados que los agresores irrumpieron en la propiedad de forma repentina y sin la necesidad de violentar la cerradura principal. Acto seguido, abrieron fuego de manera letal casi sin mediar palabra y escaparon velozmente de la escena.

Ante las características propias de un ataque directo, las autoridades policiales orientaron las primeras pesquisas hacia la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado al circuito del narcotráfico. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, a cargo de Damián Ignacio Kirszenbaum, desde donde se dispuso el trabajo inmediato de la Policía Científica.

Actualmente, existe un fuerte hermetismo en torno a los avances de la investigación para resguardar la recolección de pruebas y evitar entorpecer los operativos en curso.

Atraparon a dos sospechosos, pero sigue la búsqueda de prófugos

Uno de los ejes centrales de la incipiente investigación pasa por determinar la cantidad exacta de personas que ingresaron al domicilio y el vínculo que tenían con el fallecido. Los investigadores buscan establecer de manera concluyente si la víctima conocía previamente a quienes ingresaron, lo que explicaría el motivo por el cual el grupo tuvo acceso al interior del inmueble sin tener que romper las puertas. Sobre el número de implicados todavía hay matices, aunque Infobae aseveró que el escuadrón estaba conformado por entre tres y cuatro individuos.

Tras la fuga, las fuerzas de seguridad porteñas desplegaron un amplio operativo en las zonas aledañas a partir de las descripciones físicas aportadas por los testigos directos. A esto, se sumó un análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, con lo que finalmente los agentes lograron la aprehensión de dos sospechosos.

No obstante, la investigación continúa con la búsqueda activa de otros dos prófugos que, según la información aportada por los familiares de la víctima, habrían participado directamente del ataque letal.

Discrepancias sobre el armamento incautado

Durante los rastrillajes posteriores al crimen, personal policial encontró un arma descartada en la intersección de las avenidas Santa Fe y Bullrich, frente al predio del Regimiento de Infantería 1 «Patricios», que habría sido arrojada en plena huida. Según publicó La Nación, este punto de descarte se ubica a ocho cuadras exactas de la escena del crimen original.

Por su parte, Infobae reconstruyó que se detectaron dos armas de fuego y que un segundo revólver fue localizado en el interior del automóvil presuntamente utilizado para concretar la fuga. Todo el material recolectado será sometido a peritajes balísticos estrictos para establecer su vínculo definitivo con el homicidio del joven extranjero.