Vaca Muerta exportadora: Rolando Figueroa inició conversaciones para potenciar un gasoducto a Chile

La provincia de Neuquén inició formalmente las conversaciones con Naturgy, la empresa que controla el gasoducto del Pacífico, para aumentar la capacidad de transporte hacia Chile y potenciar las exportaciones de gas al otro lado de la cordillera de los Andes.

El anuncio fue realizado por el Gobierno este sábado, con una imagen del gobernador Rolando Figueroa y el presidente de la firma, Francisco Reynés, conversando sobre la posibilidad de incrementar el volumen de los envíos desde la Cuenca Neuquina hacia el vecino país.

El encuentro se concretó días atrás en la embajada argentina en Madrid, España, en el contexto de la gira que el mandatario provincial realizó por Europa para promocionar Neuquén y las oportunidades de inversión en Vaca Muerta, actividad que tuvo su epicentro en el Argentina Week que se organizó en París.

La capacidad del gasoducto, el eje de la cuestión

El acercamiento entre el Ejecutivo y la firma apunta a maximizar el uso de la capacidad instalada y potenciar el desarrollo energético de la región, según se informó en un comunicado oficial donde también se indicó que serán los equipos técnicos los encargados de acordar los proyectos en común.

La agenda que repasó la entrevista se centró en la capacidad de transporte del ducto y la propuesta para ampliar el bombeo si la demanda al otro lado de la cordillera lo exige.

Si bien en el Gobierno neuquino reconocieron que una expansión «requeriría más tiempo», marcaron que haría posible habilitar centrales de licuefacción e impulsar todavía más la comercialización del GNL elaborado con el gas que se explota en Vaca Muerta.

«Queremos llenar los ductos»

Figueroa dijo que la cuenca shale «nos abre una enorme oportunidad para construir una verdadera integración energética con Chile y toda la región». Y destacó que Argentina «tiene los recursos y nuestros vecinos, infraestructura a nuevos mercados«.

«Juntos podemos generar energía, inversiones y desarrollo», marcó el gobernador en una nota de prensa oficial, donde agregó: «Queremos llenar los ductos«.

El mandatario había cuestionado semanas atrás la operación del gasoducto del Pacífico, que parte desde Neuquén, cerca de Loma La Lata, y llega hasta la región del Biobío. Tuvo lugar en el Council of the Américas, cuando afirmó que el tendido se encontraba subutilizado y que eso afectaba la oportunidad de aprovechar toda su capacidad para enviar gas desde la Cuenca Neuquina a Chile.

El abastecimiento del mercado trasandino y sus puertos con potencial exportador es uno de los grandes desafíos de la Provincia.

Las acciones en este sentido no solo están enfocadas en el envío de gas para consumo doméstico, sino, especialmente, en la posibilidad de producir GNL y venderlo al resto de mundo por medio del Pacífico.

Desde el Ejecutivo señalaron que el proceso de diálogo iniciado esta semana será retomado próximamente. Y resaltaron la agenda llevada adelante en España y Francia para promover las inversiones en la provincia, con foco en la energía, el turismo y la agroindustria.